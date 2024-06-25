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Минэкономики: Кыргызстан исполнил все обязательства в рамках ЕАЭС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Информация, озвученной председателем правления Ассоциации "Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив" Нурсултаном Мукаевым о том, что Кыргызстан еще не до конца выполнил условия, которые были поставлены перед республикой в момент ее вступления в ЕАЭС, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве экономики и коммерции КР.

"Кыргызстан исполнил все обязательства, взятые республикой в 2014 году в рамках присоединения к ЕАЭС в отношении обустройства и оснащения всех пунктов пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза.

В настоящее время все 14 пунктов пропуска полностью соответствуют единым правилам ЕАЭС. Последним, прошедшим модернизацию, стал пункт пропуска "Кызыл-Бель" на границе Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. В марте 2024 года по итогам посещения данного пункта пропуска эксперты Евразийской экономической комиссии и уполномоченные органы государств-членов Евразийского экономического союза подтвердили завершение обустройства и материально-технического оснащения пункта пропуска "Кызыл-Бель" в соответствии с требованиями ЕАЭС.

В связи с чем, Министерство убедительно просит граждан Кыргызстана и общественные организации распространять достоверную и проверенную информацию", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/437920
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
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