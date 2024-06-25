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Руководство Дома культуры Чаткальского района присвоило более 5 млн сомов

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ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты присвоения денежных средств ответственными сотрудниками районного Дома культуры Чаткальского района Джалал-Абадской области.

В результате проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Дома культуры выявлены факты незаконнного присвоения денежных средств должностными лицами на сумму 5 млн. 255 тысяч сомов и незаконного списания служебной автомашины путем занижения оценочной стоимости и подделки документов.

По результатам проверки и собранных материалов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В рамках уголовного дела задержаны бывший директор Н.Ж.Н. и главный бухгалтер Б.А.Р. и выдворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/437921
Теги:
ГКНБ, задержание, Чаткальский район
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