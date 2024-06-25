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№1: В MegaPay доступно более 500 госуслуг совершенно БЕСПЛАТНО!

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Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA является лидером по предоставлению самых востребованных государственных услуг в режиме 24/7. Пользователи сервиса могут с легкостью оплачивать более 500 государственных услуг всего в пару кликов прямо со своего смартфона.

В приложении MegaPay доступно получение следующих госуслуг:

  1. штрафы;
  2. электронный патент;
  3. справка о несудимости МВД;
  4. справки по недвижимости из Службы Земельных Ресурсов;
  5. услуги ЗАГС;
  6. услуги изготовления паспорта;
  7. питание и ремонт в государственных детсадах;
  8. и многое другое.

В разделе "Сервисы" при переходе во вкладку "Государственные услуги" со смартфона идентифицированные пользователи могут:

  1. проверить информацию о действительности паспорта;
  2. уточнить статус готовности ID-карты и общегражданского паспорта;
  3. получить данные о семейном статусе гражданина;
  4. запросить информацию о заключении брака;
  5. проверить статус выплаты пособия "Балага суйунчу";
  6. уточнить статус поданной заявки по исправлению двойных ПИН;
  7. проверить наличие адреса регистрации;
  8. уточнить себя в списках избирателей и проверить адрес УИК";
  9. получить данные по количеству прописанных человек на основании кода ЕНИ;
  10. проверить подлинность диплома об образовании;
  11. уточнить, есть ли в базе данных Бюро находок потерянный документ и другое.

Важно! Комиссия за услуги составляет 0 сомов!

Внедрение госуслуг в MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play) призвано упростить гражданам процесс их получения. При этом абоненты экономят свои время и деньги! MegaPay упрощает процесс получения важных документов и их оплаты, избавляя пользователей от необходимости посещения ведомств, а также оплаты госуслуг в кассах и отделениях банков.

Начните пользоваться всеми преимуществами цифровых платежей вместе с MegaPay!


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URL: https://www.vb.kg/437922
Теги:
#MegaCom, PR
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