№1: В MegaPay доступно более 500 госуслуг совершенно БЕСПЛАТНО!

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA является лидером по предоставлению самых востребованных государственных услуг в режиме 24/7. Пользователи сервиса могут с легкостью оплачивать более 500 государственных услуг всего в пару кликов прямо со своего смартфона.

В приложении MegaPay доступно получение следующих госуслуг:

штрафы; электронный патент; справка о несудимости МВД; справки по недвижимости из Службы Земельных Ресурсов; услуги ЗАГС; услуги изготовления паспорта; питание и ремонт в государственных детсадах; и многое другое.

В разделе "Сервисы" при переходе во вкладку "Государственные услуги" со смартфона идентифицированные пользователи могут:

проверить информацию о действительности паспорта; уточнить статус готовности ID-карты и общегражданского паспорта; получить данные о семейном статусе гражданина; запросить информацию о заключении брака; проверить статус выплаты пособия "Балага суйунчу"; уточнить статус поданной заявки по исправлению двойных ПИН; проверить наличие адреса регистрации; уточнить себя в списках избирателей и проверить адрес УИК"; получить данные по количеству прописанных человек на основании кода ЕНИ; проверить подлинность диплома об образовании; уточнить, есть ли в базе данных Бюро находок потерянный документ и другое.

Важно! Комиссия за услуги составляет 0 сомов!

Внедрение госуслуг в MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play) призвано упростить гражданам процесс их получения. При этом абоненты экономят свои время и деньги! MegaPay упрощает процесс получения важных документов и их оплаты, избавляя пользователей от необходимости посещения ведомств, а также оплаты госуслуг в кассах и отделениях банков.

Начните пользоваться всеми преимуществами цифровых платежей вместе с MegaPay!