№1: В MegaPay доступно более 500 госуслуг совершенно БЕСПЛАТНО!

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA является лидером по предоставлению самых востребованных государственных услуг в режиме 24/7. Пользователи сервиса могут с легкостью оплачивать более 500 государственных услуг всего в пару кликов прямо со своего смартфона.
В разделе "Сервисы" при переходе во вкладку "Государственные услуги" со смартфона идентифицированные пользователи могут:
Важно! Комиссия за услуги составляет 0 сомов!
Внедрение госуслуг в MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play) призвано упростить гражданам процесс их получения. При этом абоненты экономят свои время и деньги! MegaPay упрощает процесс получения важных документов и их оплаты, избавляя пользователей от необходимости посещения ведомств, а также оплаты госуслуг в кассах и отделениях банков.
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