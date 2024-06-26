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На ТЭЦ Бишкек заработала социальная столовая для сотрудников предприятия

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Заместитель мэра Талайбек Байгазиев принял участие в торжественном техническом открытии социальной столовой для сотрудников ТЭЦ города Бишкек.

Благодаря поддержке заместителя мэра, руководства предприятия и инвесторов более полутора тысяч сотрудников могут питаться в новой столовой за счёт предприятия.

В своей речи, Талайбек Байгазиев отметил, что руководителям надо создать все необходимые условия для улучшения труда сотрудников, ведь от слаженной работы зависит бесперебойное теплофикационное обеспечение города.

В целях обеспечения сотрудников широким ассортиментом блюд, меню будет обновляться каждую неделю.

С 27 июня модернизированная столовая откроет свои двери для всех сотрудников предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/437924
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
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