В Бишкеке очищают русло реки Ала-Арча

На территории Октябрьского района проводится механическая очистка русла реки Ала-Арча от моста ул. И. Ахунбаева в южном направлении. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в мероприятии задействованы сотрудники и специальная техника муниципальных предприятий "Бишкекзеленстрой" и "Бишкекасфальтсервис".
Проведение работ по данному направлению позволит избавиться от загрязнения, засорения и последующего истощения водных ресурсов.
Важно отметить, что если не предпринимать никаких действий, то со временем внешний вид будет только ухудшаться.
Работы в данном направлении продолжатся.