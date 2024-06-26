В Бишкеке очищают русло реки Ала-Арча

На территории Октябрьского района проводится механическая очистка русла реки Ала-Арча от моста ул. И. Ахунбаева в южном направлении. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в мероприятии задействованы сотрудники и специальная техника муниципальных предприятий "Бишкекзеленстрой" и "Бишкекасфальтсервис".

Проведение работ по данному направлению позволит избавиться от загрязнения, засорения и последующего истощения водных ресурсов.

Важно отметить, что если не предпринимать никаких действий, то со временем внешний вид будет только ухудшаться.

Работы в данном направлении продолжатся.