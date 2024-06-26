Шамшыбек Качкынбай уулу назначен директором ГУ "Салык Сервис"

Качкынбай уулу Шамшыбек назначен директором государственного учреждения "Салык Сервис" при Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Ранее Шамшыбек Качкынбай уулу занимал должность заместителя директора ГУ "Салык Сервис".

Напомним, ранее занимавшая должность директора ГУ "Салык Сервис" Нургуль Салиева, назначена заместителем председателя ГНС.