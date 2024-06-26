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Маратбек Бакиев: Впервые я приехал в Кыргызстан в конце 2014 года

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Младший брат беглого президента КР Курманбека Бакиева, экс-чрезвычайный и полномочный посол КР в Германии Маратбек Бакиев в интервью СМИ рассказал, кто из их близких родственников проживает еще в Кыргызстане.

- Сам я впервые приехал в Кыргызстан в конце 2014 года. Уголовного дела против меня не было и я не был в розыске. Зачем мне бежать, если я не совершал преступления? Даже когда у власти был мой брат Курманбек Салиевич, я не вмешивался в его дела. Всю свою жизнь я проработал на государственной службе. Сейчас такое время, когда брат за брата, сын за отца и отец за сына не отвечает. Мои братья были осуждены и приговорены к различным срокам заключения. История сама все рассудит. Мой брат Адыл с 2016 года свободно приезжает в Кыргызстан. Другого брата Каныбека суд приговорил к штрафу, который он и выплатил. Нас приехало трое, другие не могут приехать, так как над ними висят судебыне приговоры. Каждый из нас несет ответственность за себя. Мы не участвуем и не будем участвовать ни в какой политике.

На момент вашего прибытия соответствующие органы вызывали вас на допрос?

- Когда я приехал первый раз, меня пригласили в УВД Джалал-Абада на бесеуд. Отпустили с преупреждением, чтобы не вмешивался в политику. На счет моих братьев Адыла и Каныбека ничего не могу сказать. Надо у них спросить.


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URL: https://www.vb.kg/437932
Теги:
Курманбек Бакиев, Кыргызстан
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