Акылбек Жапаров встретился с президентом компании "TBEA" Чжан Синем

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) встретился с президентом компании "TBEA Company Limited" Чжан Синем.

В ходе встречи были обсуждены реализованные ранее компанией проекты модернизации ТЭЦ города Бишкек, высоковольтной ЛЭП "Датка-Кемин" и строительства подстанции, проекты по улучшению ЛЭП южных регионов республики и дальнейшие планы.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров отметил важность для республики проектов, реализуемых компанией "ТВЕА", и призвал компанию принять участие в развитии проектов по возобновляемым источникам энергии в Кыргызстане. Одним из направлений сотрудничества является внедрение технологий по зарядке электромобилей и установка соответствующих устройств.

В свою очередь, президент компании "ТВЕА" Чжан Синь выразил готовность реализовывать с Кыргызстаном новые идеи и энергетические проекты.

Кроме того, глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Лу Течжуном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности строительства солнечных электростанций, а также перспективы реализации проектов в других отраслях экономики.

По итогам встречи между ОсОО "Фортис KG", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и Фондом зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики был подписан инвестиционный проект о строительстве солнечной электростанции общей мощностью 400 МВт на участке Кара-Талаа.