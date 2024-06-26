Погода
$ 86.47 - 87.17
€ 92.53 - 93.52

Акылбек Жапаров встретился с президентом компании "TBEA" Чжан Синем

267  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) встретился с президентом компании "TBEA Company Limited" Чжан Синем.

В ходе встречи были обсуждены реализованные ранее компанией проекты модернизации ТЭЦ города Бишкек, высоковольтной ЛЭП "Датка-Кемин" и строительства подстанции, проекты по улучшению ЛЭП южных регионов республики и дальнейшие планы.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров отметил важность для республики проектов, реализуемых компанией "ТВЕА", и призвал компанию принять участие в развитии проектов по возобновляемым источникам энергии в Кыргызстане. Одним из направлений сотрудничества является внедрение технологий по зарядке электромобилей и установка соответствующих устройств.

В свою очередь, президент компании "ТВЕА" Чжан Синь выразил готовность реализовывать с Кыргызстаном новые идеи и энергетические проекты.

Кроме того, глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Лу Течжуном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности строительства солнечных электростанций, а также перспективы реализации проектов в других отраслях экономики.

По итогам встречи между ОсОО "Фортис KG", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и Фондом зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики был подписан инвестиционный проект о строительстве солнечной электростанции общей мощностью 400 МВт на участке Кара-Талаа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437935
Теги:
Акылбек Жапаров, СУАР, Кыргызстан, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  