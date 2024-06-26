Алымкадыр Бейшеналиев: мы находимся в условиях постоянного кризиса

"Сегодня мировое сообщество и системы здравоохранения сталкиваются с новыми вызовами и угрозами, мы находимся в условиях постоянного кризиса, особенно после пандемии COVID-19",- сказал министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев выступая на Международном форуме по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии.

По его словам, в этой борьбе все большее значение приобретает слаженное взаимодействие на глобальном уровне, которое обеспечивает Всемирная организация здравоохранения наряду с другими партнерами по развитию.

-"Мы высоко ценим вклад Всемирной организации здравоохранения в повышение эффективности организации, поиск новых подходов к укреплению здоровья населения, отстаиванию интересов здоровья во всех политиках, укреплению систем здравоохранения",- отметил министр. Со слов Алымкадыра Бейшеналиева, предпринимаемые меры с поддержкой ВОЗ позволили достичь как в нашей стране, так и во всем мире значительного прогресса по снижению бремени инфекционных и неинфекционных заболеваний.

-"Этот Форум является уникальной возможностью для обмена опытом, идеями и лучшими практиками между участниками из разных стран и секторов",- сказал министр.

Напомним, в Бишкеке проходит Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии.

В течении двух дней участники Форума будут изучать прогрессивные подходы для расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, смягчения последствий изменения климата, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и решения проблемы высоких показателей неинфекционных заболеваний.

Источник: silunews.kg