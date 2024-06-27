В Балыкчы государству возвращен земельный участок стоимостью 24,7 млн сомов

Прокуратурой города Балыкчы Иссык-Кульской области проводится работа по возврату незаконно приватизированных земельных участков.

Так, внесенный в судебные органы иск о признании недействительными правоустанавливающих документов частных лиц на земельный участок площадью 2,75 га, расположенный вблизи круговой дороги г.Балыкчы, удовлетворен в полном объеме.

В результате, прокуратурой города внесено предписание, по результатам рассмотрения которого вышеуказанный земельный участок площадью 2,75 га рыночной стоимостью 24 млн 750 тысяч сомов возвращен государству.