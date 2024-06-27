Погода
$ 86.35 - 87.05
€ 92.53 - 93.52

В Балыкчы государству возвращен земельный участок стоимостью 24,7 млн сомов

110  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Балыкчы Иссык-Кульской области проводится работа по возврату незаконно приватизированных земельных участков.

Так, внесенный в судебные органы иск о признании недействительными правоустанавливающих документов частных лиц на земельный участок площадью 2,75 га, расположенный вблизи круговой дороги г.Балыкчы, удовлетворен в полном объеме.

В результате, прокуратурой города внесено предписание, по результатам рассмотрения которого вышеуказанный земельный участок площадью 2,75 га рыночной стоимостью 24 млн 750 тысяч сомов возвращен государству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437942
Теги:
Балыкчы, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  