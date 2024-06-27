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Глава "Иттипак": "Чудовищным терактам в Дербенте нет объяснений

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Беседу с "ВЭС 24" и.о. руководителя Общественного объединения уйгуров Кыргызской Республики "Иттипак" Турсунтай Назаров начал со слов поддержки в связи с трагедией в Дагестане:

– Я хочу передать слова поддержки жителям Дагестана – кыргызские уйгуры и весь Кыргызстан в этот сложный и драматический для вас момент с вами. Мы переживаем боль утраты и молимся за здоровье раненых и всех, кто потерял близких. Это невосполнимая утрата, которую не заменят слова, но мы с вами, братья, в эти дни, часы и минуты.

Очень жаль, что нашу беседу мы начинаем со слов соболезнования братскому народу. Но уже понятно, что случившееся – это как раз олицетворение того порока, о котором в Центральной Азии говорят все и всюду, – влияние радикального исламизма на повседневную жизнь. Как с этим жить и бороться?

– Мы живем в мусульманском государстве, где 90% населения – мусульмане. Поэтому мы должны учитывать мусульманские традиции. В то же время мы живем в светском государстве, и это тоже важно всем помнить. Что касается радикального исламизма… Я считаю, что у нас есть свой традиционный ислам, которому следовали наши предки. Поэтому мы должны следовать этому, чтобы избежать последствий, с которыми столкнулись в Дербенте и Подмосковье.

Давайте не вдаваться в обсуждение различных течений в исламе. Мы поставим точку, сказав о том, что радикализация может отодвинуть нас назад, в пещерное время, когда единственным достижением прогресса были горящие костры… В современном мире, где технологии играют важную роль, мы должны воспитывать молодежь в духе прогресса, а не регресса.

Если мы будем радикализироваться, мы можем вернуться к шариату, что недопустимо для светского государства. Мы должны соблюдать законы нашего государства, в которых четко прописано, что Кыргызстан является светским государством. Мы должны придерживаться этого курса и внушать молодежи, что у нас есть своя культура, обычаи и традиции, которые мы должны уважать.

Не должны мы в этих длинных одеяниях ходить, не наше это, понимаете, извините меня, если ты мужик, ты должен быть мужиком, ты должен одеться подобающе, костюм, брюки, если ты женщина, надевай платье. А то, что сейчас происходит, когда закрывают лицо, мужчины ходят в длинной одежде… Я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет.

Конечно, есть влияние ислама на нашу культуру. Конечно, мы можем иметь свои особенности в одежде, но не должны копировать чужую моду. И главное – важно быть мусульманином в душе, а не только внешне. Это означает не обижать других, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Но это тоже слова, а как, к примеру, вы защищаете свою уйгурскую молодежь от радикализма?

– А вы слышали, чтобы в терактах принимала участие уйгурская молодежь? Извините за резкость, но радикализм – это синоним нищеты и безработицы. Нет достойного применения навыкам, возможности получить образование – пустоту заполняют ячейки, которые промывают мозги и тупо зомбируют.

Это же очевидные вещи, с которыми многие сталкиваются в странах ЦА… Говоря о нас… Мы же находимся в постоянном контакте со своими детьми, видим и знаем, чем они занимаются, куда ходят, с кем дружат. Да, это "старомодно", но только так, показывая общий пример, можно обуздать гидру радикализма. Кроме того, надо понимать, что у уйгуров есть возможности "перекинуть свою энергию" и элементарно заработать – такая возможность есть в России и других странах – странах, которые на подъеме и демонстрируют высокие темпы в экономике и занятости населения.


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URL: https://www.vb.kg/437943
Теги:
диаспора, терроризм, Кыргызстан
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