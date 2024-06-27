Воспитанники СДЮШОР завоевали медали на чемпионате ЦА по тяжелой атлетике

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике завоевали медали на чемпионате Центральной Азии по тяжелой атлетике.
Соревнования прошли с 20 по 24 июня 2024 года в городе Чирчик (Узбекистан).
Целью мероприятия является укрепление дружбы между спортсменами стран ЦА, привлечение молодежи к систематическим занятиям тяжелой атлетикой и повышение спортивного мастерства.
По итогам победителями и призерами турнира стали:
Баяна Догдурбекова – 3 место (59 кг);
Анисия Байгачева – 2 место (64 кг);
Жамиля Женишбек – 3 место (71 кг);
Агата Байгачева – 3 место (+71 кг);
Арсе Омуржанов – 2 место (61 кг).