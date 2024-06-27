Погода
$ 86.35 - 87.05
€ 92.53 - 93.52

Воспитанники СДЮШОР завоевали медали на чемпионате ЦА по тяжелой атлетике

321  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике завоевали медали на чемпионате Центральной Азии по тяжелой атлетике.

Соревнования прошли с 20 по 24 июня 2024 года в городе Чирчик (Узбекистан).

Целью мероприятия является укрепление дружбы между спортсменами стран ЦА, привлечение молодежи к систематическим занятиям тяжелой атлетикой и повышение спортивного мастерства.

По итогам победителями и призерами турнира стали:

Баяна Догдурбекова – 3 место (59 кг);

Анисия Байгачева – 2 место (64 кг);

Жамиля Женишбек – 3 место (71 кг);

Агата Байгачева – 3 место (+71 кг);

Арсе Омуржанов – 2 место (61 кг).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437944
Теги:
тяжелая атлетика, Центральная Азия, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  