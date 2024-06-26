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В Оше по факту вымогательства взятки задержан офицер погранслужбы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках ранее возбужденного уловного дела по статье "Вымогательства взятки" УК КР 25 июня 2024 года задержан офицер погранведомства Ошского гарнизона З.Т.С., который в целях извлечения материальной выгоды под различными предлогами продолжительное время систематически вымогал денежные средства у военнослужащих погранведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время, по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия, направленные на установления других должностных лиц возможно причастных к преступной деятельности З.Т.С.


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URL: https://www.vb.kg/437947
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, задержание, Кыргызстан
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