В Оше по факту вымогательства взятки задержан офицер погранслужбы

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках ранее возбужденного уловного дела по статье "Вымогательства взятки" УК КР 25 июня 2024 года задержан офицер погранведомства Ошского гарнизона З.Т.С., который в целях извлечения материальной выгоды под различными предлогами продолжительное время систематически вымогал денежные средства у военнослужащих погранведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время, по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия, направленные на установления других должностных лиц возможно причастных к преступной деятельности З.Т.С.