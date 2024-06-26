"Альянс Алтын" поддержал олимпийцев – уроженцев Таласской области

Компания "Альянс Алтын" поддержала членов сборной Кыргызстана, которые родились в Таласской области и будут представлять страну на Олимпиаде – 2024 в Париже.

Пятерым олимпийцам вручены сертификаты на сумму 100 тысяч сомов и спортивная экипировка. В их числе – Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Узур Джузупбеков, Алмаз уулу Бекзат и Жоламан Шаршенбеков. Все они завоевали путевки на предстоящую Олимпиаду и сейчас к ней готовится.

Такую же помощь компания оказала Исламу Орозбекову и Раззаку Бейшекееву, которым осенью предстоит выступить на чемпионате мира.

Члены сборной КР поблагодарили "Альянс Алтын", отметив, что компания не только помогает спорту, но и оказывает значительное содействие развитию Таласской области.