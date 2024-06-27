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В Оше будут внедрять опыт развития цифровых систем Санкт-Петербурга

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Состоялась встреча мэра города Ош Бакытбека Жетигенова с делегацией специалистов по цифровизации из Санкт-Петербурга - города-побратима Оша. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в ходе встречи представители делегации во главе с заместителем председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Дмитрием Кузьминым рассказали об использовании внедрения информационных технологий, нейросетей, системы видео аналитики в различных городских сферах, в том числе в деятельности ситуационного и мониторингового центра по регулированию работы в сфере безопасности, транспорта, коммунальной, социальной и других сферах.

Особо отмечено важное значение внедрения платформ чат-ботов и работе роботов для распространения соответствующей информации для горожан и гостей города, оперативному оповещению информацией в случае ЧС, мониторингу СМИ и социальных сетей, взаимодействия соответствующих служб и организаций, получения необходимых справок, вызову профильных экстренных служб и др.

В рамках визита специалисты ознакомятся с деятельностью городских предприятий и служб, а также запланирована реализация ряда пилотных проектов по цифровизации в городе Ош.

Необходимо отметить, что Санкт-Петербург имеет 20 летний опыт внедрения цифровых технологий, здесь функционирует более 100 информационных систем. Также есть практика экспорта опыта и технологий в ряд арабских и азиатских стран.


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URL: https://www.vb.kg/437951
Теги:
Ош, Россия, информационные технологии, сотрудничество, Кыргызстан
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