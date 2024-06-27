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Сектор исламских финансов в странах ЦА сформирован лишь частично

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- Виктория Гунгер
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Сектор исламских финансов в странах Центральной Азии сформирован лишь частично. Доля исламских инструментов в активах банковского сектора составляет от 0,2% до 1,5%. Об этом стало известно на бизнес-форуме Евразийского банка развития, передает корреспондент VB.KG.

Также отмечается, что на этом фоне ЕАБР активно приступил к развитию механизмов исламского банкинга.

"При поддержке Исламского банка развития (ИБР) сейчас создается "Исламское окно" по инвестированию проектов согласно принципам исламских финансов. Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями. Активное развитие исламских финансов идет не только в странах Персидского залива и Юго–Восточной Азии, но и в Евросоюзе и Северной Африке. Например, Великобритания - лидер в Европе по уровню развития исламского банкинга (7,5 млрд долларов США). А среди стран Центральной Азии ведущую позицию по использованию исламских финансов занимает Казахстан. На его долю приходится 68% всех исламских финансов в регионе", - подчеркивается в Годовом отчете ЕАБР.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.


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URL: https://www.vb.kg/437952
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