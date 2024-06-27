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Советы от НБКР: как не попасться на удочку телефонных мошенников

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальный банк Кыргызстана информирует об участвшихся случаев телефонного мошенничества.

По его данным, используя разные способы обмана граждан посредством телефонных звонков, мошенники преследуют цель украсть деньги со счетов или оформить онлайн-кредит для последующего перевода.

Как это делается?

Сначала человеку звонит якобы сотрудник коммерческого банка и сообщает об утечке персональных данных или оформлении третьими лицами онлайн-кредитов от его имени. Следом подключается мнимый сотрудник Национального банка (или другого государственного органа), который под предлогом спасения денег предлагает жертве перевести их на безопасный, защищенный счет. При этом номера у злоумышленников могут быть фейковыми. Для убедительности могут отправить поддельное удостоверение или другой документ с подписью руководства Национального банка и соответствующим логотипом. При этом жертва мошенников все операции по переводу или оформлению онлайн-кредитов совершает сама, следуя инструкции мошенников.

Как можно себя защитить?

1. Прервать разговор, если вам позвонили мнимые сотрудники банка, Национального банка либо других государственных органов и сообщают об утечке ваших персональных данных или несанкционированном оформлении онлайн-кредита на ваше имя. Если вы решили дальше продолжать разговор, ни в коем случае не включайте демонстранцию экрана при разговоре, не передавайте свои персональные (конфиденциальные) данные (ИНН, коды, пин коды и т.д.), не подтверждайте никакую информацию о вас. Таким образом, лучше вовсе не отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров в мессенджерах, а также не переходить по непроверенным интернет-ссылкам от незнакомцев.

2. Если телефонный звонок вызвал у вас сомнения, необходимо самим позвонить на официальные номера того или иного банка, указанные на сайте, в мобильных приложениях, или подойти в ближайший офис банка;

3. Помните, что банки и Национальный банк не звонят по вопросам несанкционированного оформления онлайн-кредитов или утечки персональных данных и не направляют удостоверения сотрудников и другие официальные документы по мессенджерам.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, нужно немедленно сообщить об этом в банк, попросить заблокировать карту или счет, после чего в срочном порядке подать заявление в правоохранительные органы.

ПОМНИТЕ: схемы мошенников могут отличаться, но главная цель – ввести вас в заблуждение для того, чтобы вы им поверили и перевели деньги со своего счета. С того момента, как вы перевели свои средства, цель мошенников достигнута.

ВАЖНО следить за официальным интернет-сайтом Национального банка и официальными страницами Национального банка в социальных сетях, где размещается важная информация для потребителей: Instagram-nbkr_kg; Facebook и Telegram-каналами Национального банка, а также за новостями и уведомлениями финансово-кредитных организаций на веб-сайтах и мобильных приложениях.


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URL: https://www.vb.kg/437955
Теги:
мошенничество, Кыргызстан, Национальный Банк
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