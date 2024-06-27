Советы от НБКР: как не попасться на удочку телефонных мошенников

Национальный банк Кыргызстана информирует об участвшихся случаев телефонного мошенничества.

По его данным, используя разные способы обмана граждан посредством телефонных звонков, мошенники преследуют цель украсть деньги со счетов или оформить онлайн-кредит для последующего перевода.

Как это делается?

Сначала человеку звонит якобы сотрудник коммерческого банка и сообщает об утечке персональных данных или оформлении третьими лицами онлайн-кредитов от его имени. Следом подключается мнимый сотрудник Национального банка (или другого государственного органа), который под предлогом спасения денег предлагает жертве перевести их на безопасный, защищенный счет. При этом номера у злоумышленников могут быть фейковыми. Для убедительности могут отправить поддельное удостоверение или другой документ с подписью руководства Национального банка и соответствующим логотипом. При этом жертва мошенников все операции по переводу или оформлению онлайн-кредитов совершает сама, следуя инструкции мошенников.

Как можно себя защитить?

1. Прервать разговор, если вам позвонили мнимые сотрудники банка, Национального банка либо других государственных органов и сообщают об утечке ваших персональных данных или несанкционированном оформлении онлайн-кредита на ваше имя. Если вы решили дальше продолжать разговор, ни в коем случае не включайте демонстранцию экрана при разговоре, не передавайте свои персональные (конфиденциальные) данные (ИНН, коды, пин коды и т.д.), не подтверждайте никакую информацию о вас. Таким образом, лучше вовсе не отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров в мессенджерах, а также не переходить по непроверенным интернет-ссылкам от незнакомцев.

2. Если телефонный звонок вызвал у вас сомнения, необходимо самим позвонить на официальные номера того или иного банка, указанные на сайте, в мобильных приложениях, или подойти в ближайший офис банка;

3. Помните, что банки и Национальный банк не звонят по вопросам несанкционированного оформления онлайн-кредитов или утечки персональных данных и не направляют удостоверения сотрудников и другие официальные документы по мессенджерам.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, нужно немедленно сообщить об этом в банк, попросить заблокировать карту или счет, после чего в срочном порядке подать заявление в правоохранительные органы.

ПОМНИТЕ: схемы мошенников могут отличаться, но главная цель – ввести вас в заблуждение для того, чтобы вы им поверили и перевели деньги со своего счета. С того момента, как вы перевели свои средства, цель мошенников достигнута.

ВАЖНО следить за официальным интернет-сайтом Национального банка и официальными страницами Национального банка в социальных сетях, где размещается важная информация для потребителей: Instagram-nbkr_kg; Facebook и Telegram-каналами Национального банка, а также за новостями и уведомлениями финансово-кредитных организаций на веб-сайтах и мобильных приложениях.