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В Чуйской области обсудили реализацию государственной религиозной политики

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В Чуйской области Государственная комиссия по делам религий провела координационную встречу с представителями государственных органов, органов местного самоуправления по реализации государственной политики в религиозной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью данной встречи было усиление координации государственных органов и ОМСУ, задействованных в плане мероприятий Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022-2026 годы.

В ходе мероприятия с участниками обсужден ряд вопросов, возникающих при выполнении плана мероприятий в Чуйской области, а также актуальные проблемы в религиозной сфере и пути их решения.


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URL: https://www.vb.kg/437965
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Чуйская область
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