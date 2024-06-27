В Чуйской области обсудили реализацию государственной религиозной политики

В Чуйской области Государственная комиссия по делам религий провела координационную встречу с представителями государственных органов, органов местного самоуправления по реализации государственной политики в религиозной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью данной встречи было усиление координации государственных органов и ОМСУ, задействованных в плане мероприятий Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022-2026 годы.

В ходе мероприятия с участниками обсужден ряд вопросов, возникающих при выполнении плана мероприятий в Чуйской области, а также актуальные проблемы в религиозной сфере и пути их решения.