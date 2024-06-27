"Проект Камбаратинской ГЭС-1 требует трансграничного сотрудничества"

Проект Камбаратинской ГЭС-1 требует, в первую очередь, трансграничного сотрудничества и обязательного обсуждения как минимум на три страны, если не больше. Это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Здесь мы выразили готовность совместно с Мировым банком выделить средства из фонда технического содействия на актуализациюТЭО. Об этом на бизнес-форуме ЕАБР (Годовом отчете) сообщил председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, они уже передали свое предложение правительству Кыргызстана и ведут активный диалог со Всемирным банком.

"Я уверен, мы будем этот проект организовывать вместе с ВБ. А дальше, когда сложится понимание в объеме финансирования, участвовать в синдикате, который будет финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1. Главное, чтобы проект не стоял. Процесс организации ТЭО движется. Нам в Кыргызстане есть чем заниматься, в том числе в части гидросооружений. Например, активно финансируем проект Куланакской ГЭС. Там уже ведутся строительные работы. По Камбаратинской ГЭС-1 мы готовы выделить средства и будем рады совместному участию в этом проекте", - подчеркнул Подгузов.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.