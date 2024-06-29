Кыргызско-узбекская рабочая группа обсудила развитие в аграрном секторе

В Бишкеке прошло второе заседание кыргызско-узбекской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие представители аграрных ведомств, подведомственных структур и организаций обеих стран. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и анализа достигнутых результатов с момента первого заседания рабочей группы.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство. Особое внимание было уделено обсуждению новых методов и технологий, которые могут значительно повысить эффективность и продуктивность аграрного сектора.

Были приняты важные решения, направленные на улучшение и углубление взаимодействия между нашими странами. В частности, обсуждались возможности создания совместных предприятий, обмена опытом и знаниями в области современных агротехнологий, а также реализации совместных проектов, направленных на улучшение состояния водных ресурсов и их рациональное использование.

Заседание рабочей группы продемонстрировало высокую заинтересованность обеих сторон в развитии взаимовыгодного сотрудничества и подтвердило готовность к активным действиям для достижения общих целей в сфере сельского хозяйства.