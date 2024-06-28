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За порчу земель айыльному округу Жазы выставлен штраф

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Служба земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провела плановую проверку в аильном округе Жазы Узгенского района Ошской области.

В ходе проверки установлено, что статьи 95-96 Земельного кодекса КР и Постановление Кабинета Министров КР №25 от 21 января 2023 года "О материальной ответственности за порчу земель" не соблюдены, допущены нарушения закона.

В результате был рассчитан и предъявлен иск на сумму 253 тысячи 555 сомов (двести пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) за нарушение почвы пастбищного угодья длиной 54 метра и шириной 9 метров.

Также по результатам выявленных нарушений составлен акт и выдано письменное предписание об исключении нарушений.

Напоминаем, что с начала года количество нарушений, выявленных Службой земельного и водного надзора составило 714, подсчитано и предъявлено исков на сумму 2 миллиона 513 тысяч 581 сом.


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URL: https://www.vb.kg/437974
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