Бастрыкин: в зону СВО отправлено 10 тысяч мигрантов с гражданством РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в стране "отловили" больше 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство и не желавших встать на воинский учет. По его словам, 10 тыс. из них отправили на работы в зону специальной военной операции (СВО), пишет "Коммерсантъ".

"Более 30 тыс. уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет. Уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции",- сказал господин Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, получивших паспорта мигрантов отправляют в тыловые подразделения, которые строят укрепления в зоне СВО.

Глава СКР заявил, что таким образом в России стали "реализовывать положения Конституции и наших законов". "Мы нашли фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции",- сказал глава СКР.

Господин Бастрыкин также рассказал о росте числа преступлений, совершенных мигрантами в 2023-м и начале 2024 года. Всего зарегистрировано около 40 тыс. преступлений. Увеличилось число половых преступлений (+7,6%, до 1151), экономических (+9,6 %, до 2162), в сфере оборота наркотиков (+27,6%, до 9967) и экстремистского характера (+147,2%, до 89). Лидерами по числу преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства, стали - Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Рост отмечается в Самаре, Челябинской области и других регионах.