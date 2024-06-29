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Председатель СК РФ Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой"

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Председатель СК Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой", обвинив парламент в нежелании принимать "хорошие законы" о миграции. Фрагмент его речи опубликовал телеграм-канал Минобороны РФ "Звезда".

На Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин рассказывал о преступлениях, которые совершают мигранты, и призывал ужесточить миграционную политику. Затем он вступил в диалог с депутатом Госдумы, которая присутствовала в зале, спросив у нее, "что происходит" в парламенте.

"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", - сказал Бастрыкин.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/437982
Теги:
Россия
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