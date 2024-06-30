Эксперт про ЕАЭС: самые интересные события нас ждут впереди

Евразийский союз, как интеграционное экономическое объединение, важен и нужен для всех его участников. Он должен развиваться, и в перспективе в него добровольно войдут и другие страны, уверен системный аналитик, экономист Бактыбек Саипбаев.

Такое мнение он озвучил в рамках круглого стола: "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

- Я прекрасно помню, сколько копий ломалось, когда встал вопрос вступать Кыргызстану в это объединение или не вступать. Многие представители НПО были категорически против, тем не менее, мы вступили. Сказать, что это было ошибкой, конечно, нельзя, хотя у меня было больше ожиданий от Евразийского экономического союза, чем реально произошло за эти 10 лет. Декларировалось, что будет создан общий рынок труда, общий рынок капиталов, общий экономический потенциал, совместные предприятия, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. К сожалению, пока этого не произошло.

Но при этом я прекрасно понимаю, что сейчас ЕАЭС находится практически в самом начале трудного пути. Мы еще на вершину полной интеграции не добрались. Мы пока буксуем и немного чего добились. Тем более, что нам в этом мешает Запад, который реализуя свой глобальный геополитический проект, пытается вставлять палки в колеса евразийской интеграции.

Однако, как это ни парадоксально, несмотря на западные санкции, в странах ЕАЭС идет рост экономик, идет углубление сотрудничества. Тот же Казахстан, который заявляет о своем нейтралитете и поддержке санкций, вынужден работать с РФ. Куда им деваться, если, например, трубный газ идет из России в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Республики Средней Азии и Казахстан попали в двойственное положение. Нельзя пользоваться картой "МИР", банки боятся осуществлять переводы. Да и сам Сбербанк опасается развиваться на новых территориях. Если у нас рост экономики +5, то в Армении +9, несмотря на это Пашинян говорит о том, что Армения думает, оставаться ей в ЕАЭС и ОДКБ или нет, при этом заключает особое соглашение с США. Т.е. мы находимся в разгаре геополитической борьбы, и являемся при этом ее объектами, а не самостоятельными субъектами.

Мы находимся на крутом изломе истории, и самые интересные события нас ждут впереди. Буквально в ближайшие месяцы. И все будет зависеть от того, что произойдет в театре военных действий на Украине, - подчеркнул эксперт.

Как отметил системный аналитик Мурат Мусабаев, для Запада всегда представляла угрозу любая форма интеграции постсоветских стран.

- Для них любые виды сотрудничества постсоветских государств, как ком в горле, поэтому они этому всячески препятствуют, способствуя дезорганизации и нашему разобщению, в том числе через всевозможные НПО, международные финансовые структуры и т.п.

Но как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не было сегодняшней проблемы, то ее надо было придумать, чтобы всех нас встряхнуть – ту же Евразийскую экономическую комиссию, которая непонятно чем занималась. И если бы не СВО, она бы продолжала это делать.

Самое главное – это противоречие промышленного и финансового капитала, которое дошло до критической точки. Финансисты ломают громадную часть промышленной инфраструктуры. Нам нужна была эта война, чтобы цивилизационно пересмотреть в масштабе человечества, что такое вообще банковская деятельность, и почему она частная? Все что касается движения денег и банкинга, должно быть инфраструктурой. Национальные правительства и государства должны отвечать за создание денег и их движение.

Человека надо поставить в критическую ситуацию, чтобы он начал думать. Остановили московскую биржу, нет возможности проводить платежи, надо искать выход. Надо переходить от политики к конкретике. Я сегодня ехал на троллейбусе, на перекрестке обрыв троллейбусной линии. Троллейбус не может ехать. Женщина водитель вышла, сняла штанги, на аккумуляторе на медленном ходу объехала обрыв, подсоединила штанги снова, и троллейбус поехал дальше. Вот это и есть будущее ЕАЭС – нужно потихоньку убирать все препоны на пути и двигаться дальше. Голь на выдумки хитра. Это для Запада начинается кризис, а для нас, привыкших к кризисам, это время возможностей. Особенно для такой небольшой страны, как Кыргызстан.

Все, что сегодня происходит, было неизбежно и должно было произойти. Мир меняется, и нас ждет хорошее будущее, главное не забывать про совесть и справедливость, - отметил аналитик.