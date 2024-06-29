Приоритет реформы управления водными ресурсами в РУз –экономия воды

Пресс-служба Министерства водного хозяйства Узбекистана расспространила информацию о приоритетах реформы управления водными ресурсами в Узбекистане, назвав главным принципом экономию воды и рациональное её использование

"В настоящее время в условиях наблюдавшееся глобального изменения климата, роста численности населения, стремительного развития промышленных отраслей, ценность водных ресурсов возрастает не только в регионе Центральной Азии, но и во всем мире.

Согласно информациям, за последние 30 лет температура воздуха в нашем регионе повысилась на 1,5 градуса, в результате растаяло около трети общей площади вечных ледников в высокогорьях, а объем воды в реках и саях сократился. Если нынешние климатические тенденции сохраняются в таких темпах, то в ближайшие 20 лет сток двух крупных рек – Амударьи и Сырдарьи может уменьшиться на 15%. Это приведет к сокращению доступности воды на душу населения и урожайности сельскохозяйственных культур на 25 процентов.

Это не просто цифры, а показатели, напрямую связанные с судьбой и благополучием народов, проживающих в регионе.

По расчетам ученых, к 2040 году в некоторых территориях Центральной Азии потребность в водных ресурсах возрастет в три раза. Со временем экономический ущерб может достичь 11% валового внутреннего продукта стран региона. Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждает, что в настоящее время страны региона теряют до 2 миллиарда долларов США в год из-за нехватки водных ресурсов и их неэффективного использования. Поэтому, если сейчас не будут приняты соответствующие меры, то неизбежно, что страны нашего региона столкнутся с тяжелыми последствиями нехватки воды.

Под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева особое внимание уделяется комплексному развитию водного хозяйства нашей республики, рациональному использованию имеющихся водных ресурсов, в том числе широкому внедрению цифровых и водосберегающих технологий орошения, в результате чего достигнуты значительные результаты в этом отношении.

В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября 2023 года лидер Узбекистана акцентировал особое внимание на проблеме дефицита водных ресурсов в Центральной Азии, и, поддерживая учреждение должности Специального представителя Генерального секретаря ООН по водным ресурсам и создание Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии с использованием механизма "Организация Объединенных Наций – водные ресурсы", подчеркнул, что является сторонником привлечения и внедрения самых передовых технологий. В свою очередь, это означает, что Узбекистан возьмет на себя инициативу по созданию платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии, в то же время заинтересован в вовлечении в этот процесс международного сообщества.

Более чем за 30 лет с момента своего создания Международный Фонд спасения Арала (МФСА) стал важнейшей платформой регионального сотрудничества в области водного хозяйства и экологии. В условиях новых рисков и угроз, возникающих в результате глобальных изменений климата, роль и значение фонда возрастают.

15 сентября 2023 года на заседании Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала, которое состоялось в г. Душанбе, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу по разработке и реализации согласованных новых решений на долгосрочную перспективу в рамках данной структуры. Исходя из реалий сегодняшнего дня, он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы Фонда и модернизации его институциональных механизмов.

Следует отметить, что во внутренней политике страны за последние семь лет по инициативе Президента были реализованы масштабные реформы в сфере водного хозяйства. Для управления государственной политикой в сфере водного хозяйства было создано отдельное Министерство водного хозяйства и утверждена Концепция развития отрасли на период до 2030 года.

В качестве логического продолжения указанных реформ и в целях решения системных проблем на среднем и верхнем уровнях системы водного хозяйства, 7 мая 2024 года Президентом Республики Узбекистан подписан указ "Об определении приоритетных направлений внедрения и развития современной системы управления в водном хозяйстве".

Согласно этому документу, деятельность Министерства водного хозяйства разделена на три звенья и создана вертикальная система управления. При этом верхнее звено занимается ведением государственной водной политики, регулятор, среднее звено – эксплуатацией и строительством водохозяйственных объектов, а также внедрением бизнес-процессов в отрасль, а нижнее звено занимается доставкой воды непосредственно потребителям.

На среднем звене создается Агентство по эксплуатации объектов водного хозяйства, которое действует как самостоятельное юридическое лицо. В состав Агентства входят Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан, бассейновые управления ирригационных систем, управления магистральных каналов, управления эксплуатации водохранилищ и насосных станций, а также мелиоративные экспедиции.

Департамент по реализации проектов водного хозяйства участвует в качестве заказчика в проектах, реализуемых за счет бюджета и инвестиционных средств.

В результате того, что имеющиеся водные ресурсы доставляются на основе точных расчетов и особое внимание уделяется внедрению водосберегающих технологий, получают высокие и качественные урожаи сельскохозяйственных культур. Тем не менее, предотвращение дефицита воды остается одним из важнейших направлений для Узбекистана.

Узбекистан – страна с крупной водохозяйственной инфраструктурой в Центральноазиатском регионе, общая площадь орошаемых земель составляет более 4,3 млн. гектаров.

В качестве одного из пяти приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан–2030", определяющей Цели устойчивого развития страны, поставлена задача экономии водных ресурсов и охраны окружающей среды, что возлагает большую ответственность на работников водного хозяйства.

В целях сокращения потерь воды в оросительных сетях по инициативе Президента 2024 год объявлен "ударным годом по бетонированию каналов" в водном хозяйстве. Для этого в текущем году поставлена задача забетонировать 5 тысяч километров ирригационных сетей, из них 1,5 тысячи километров магистральных и межхозяйственных, а также 3,5 тысячи километров внутрихозяйственных сетей. На сегодняшний день реконструировано 525 километров каналов, из них забетонировано 355 километров. Протяженность каналов, забетонированных кластерами и фермерами, превысила 13,5 тысяч километров.

Примечательно, что за последние годы площади, охваченные водосберегающими технологиями в стране, достигли 1,3 млн. га. Из них капельное орошение – 478 тыс. га, дождевальное орошение – 55 тыс. га, дискретный способ орошения – 29 тыс. га. На орошаемой площади более 700 тысяч гектаров осуществлена планировка с помощью лазерного оборудования.

В республике последовательно продолжается работа по внедрению водосберегающих технологий, начатая в предыдущие годы. Только в текущем году планируется внедрить водосберегающие технологии на 500 тысячах гектарах земель, а к 2030 году полностью охватить такими технологиями все площади орошаемого земледелия в стране.

Для этого используются все возможности и ресурсы. Сегодня количество отечественных предприятий по производству оборудования и комплектующих водосберегающих технологий в Узбекистане достигло 55 ед. В будущем планируется увеличить их количество.

За последние годы установлены около 11 500 устройств "Умная вода" на водохозяйственных объектах, измерители онлайн-контроля объема воды в более 1 700 насосных агрегатах, устройства онлайн-мониторинга уровня грунтовых вод в более 6 700 мелиоративных наблюдательных скважинах. В целях управления водными ресурсами из одной точки без человеческого фактора автоматизированы процессы управления 65 крупными водохозяйственными объектами.

В 2024 году планируется сэкономить 8 миллиардов кубометров воды за счет бетонирования каналов, внедрения водосберегающих технологий, цифровизации сферы, внедрения "умных" устройств, эффективного управления водными ресурсами.

Следует отметить, что 60% орошаемых посевных земель в стране снабжаются водой посредством насосов. В системе министерства имеется более 1600 насосных станций, и за счет их модернизации, установки современных энергосберегающих устройств, внедрения государственно-частного партнерства за последние семь лет достигнуто сокращение потребление электроэнергии на 1,5 млрд. кВт.ч.

В последние годы в сфере водного хозяйства подписано 463 проектных соглашений государственно-частного партнерства. В частности, в 2023 году в частный сектор были переданы все водохозяйственные объекты в 5 районах и 300 насосных станций по всей республике.

При этом повышается эффективность работы, достигается экономии электроэнергия на насосных станциях до 30%, а отчисления по заработной плате на 13%.

Налажена деятельность "Школы водников" в сотрудничестве с Министерством водного хозяйства, Национальным исследовательским университетом "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" и АКБ "Агробанком". С привлечением высококвалифицированных специалистов из-за рубежа организуются недельные бесплатные курсы обучения для проектировщиков, подрядчиков, руководителей фермерских хозяйств и кластерных предприятий со всех районов республики.

Таким образом, сама жизнь доказывает, что в условиях сокращения водных ресурсов в регионе и роста спроса на неё, единственным решением смягчения дефицита воды является экономия воды и её рациональное использование."