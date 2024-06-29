Погода
$ 86.05 - 86.87
€ 91.97 - 92.97

Приоритет реформы управления водными ресурсами в РУз –экономия воды

279  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба Министерства водного хозяйства Узбекистана расспространила информацию о приоритетах реформы управления водными ресурсами в Узбекистане, назвав главным принципом экономию воды и рациональное её использование

"В настоящее время в условиях наблюдавшееся глобального изменения климата, роста численности населения, стремительного развития промышленных отраслей, ценность водных ресурсов возрастает не только в регионе Центральной Азии, но и во всем мире.

Согласно информациям, за последние 30 лет температура воздуха в нашем регионе повысилась на 1,5 градуса, в результате растаяло около трети общей площади вечных ледников в высокогорьях, а объем воды в реках и саях сократился. Если нынешние климатические тенденции сохраняются в таких темпах, то в ближайшие 20 лет сток двух крупных рек – Амударьи и Сырдарьи может уменьшиться на 15%. Это приведет к сокращению доступности воды на душу населения и урожайности сельскохозяйственных культур на 25 процентов.

Это не просто цифры, а показатели, напрямую связанные с судьбой и благополучием народов, проживающих в регионе.

По расчетам ученых, к 2040 году в некоторых территориях Центральной Азии потребность в водных ресурсах возрастет в три раза. Со временем экономический ущерб может достичь 11% валового внутреннего продукта стран региона. Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждает, что в настоящее время страны региона теряют до 2 миллиарда долларов США в год из-за нехватки водных ресурсов и их неэффективного использования. Поэтому, если сейчас не будут приняты соответствующие меры, то неизбежно, что страны нашего региона столкнутся с тяжелыми последствиями нехватки воды.

Под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева особое внимание уделяется комплексному развитию водного хозяйства нашей республики, рациональному использованию имеющихся водных ресурсов, в том числе широкому внедрению цифровых и водосберегающих технологий орошения, в результате чего достигнуты значительные результаты в этом отношении.

В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября 2023 года лидер Узбекистана акцентировал особое внимание на проблеме дефицита водных ресурсов в Центральной Азии, и, поддерживая учреждение должности Специального представителя Генерального секретаря ООН по водным ресурсам и создание Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии с использованием механизма "Организация Объединенных Наций – водные ресурсы", подчеркнул, что является сторонником привлечения и внедрения самых передовых технологий. В свою очередь, это означает, что Узбекистан возьмет на себя инициативу по созданию платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии, в то же время заинтересован в вовлечении в этот процесс международного сообщества.

Более чем за 30 лет с момента своего создания Международный Фонд спасения Арала (МФСА) стал важнейшей платформой регионального сотрудничества в области водного хозяйства и экологии. В условиях новых рисков и угроз, возникающих в результате глобальных изменений климата, роль и значение фонда возрастают.

15 сентября 2023 года на заседании Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала, которое состоялось в г. Душанбе, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу по разработке и реализации согласованных новых решений на долгосрочную перспективу в рамках данной структуры. Исходя из реалий сегодняшнего дня, он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы Фонда и модернизации его институциональных механизмов.

Следует отметить, что во внутренней политике страны за последние семь лет по инициативе Президента были реализованы масштабные реформы в сфере водного хозяйства. Для управления государственной политикой в сфере водного хозяйства было создано отдельное Министерство водного хозяйства и утверждена Концепция развития отрасли на период до 2030 года.

В качестве логического продолжения указанных реформ и в целях решения системных проблем на среднем и верхнем уровнях системы водного хозяйства, 7 мая 2024 года Президентом Республики Узбекистан подписан указ "Об определении приоритетных направлений внедрения и развития современной системы управления в водном хозяйстве".

Согласно этому документу, деятельность Министерства водного хозяйства разделена на три звенья и создана вертикальная система управления. При этом верхнее звено занимается ведением государственной водной политики, регулятор, среднее звено – эксплуатацией и строительством водохозяйственных объектов, а также внедрением бизнес-процессов в отрасль, а нижнее звено занимается доставкой воды непосредственно потребителям.

На среднем звене создается Агентство по эксплуатации объектов водного хозяйства, которое действует как самостоятельное юридическое лицо. В состав Агентства входят Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан, бассейновые управления ирригационных систем, управления магистральных каналов, управления эксплуатации водохранилищ и насосных станций, а также мелиоративные экспедиции.

Департамент по реализации проектов водного хозяйства участвует в качестве заказчика в проектах, реализуемых за счет бюджета и инвестиционных средств.

В результате того, что имеющиеся водные ресурсы доставляются на основе точных расчетов и особое внимание уделяется внедрению водосберегающих технологий, получают высокие и качественные урожаи сельскохозяйственных культур. Тем не менее, предотвращение дефицита воды остается одним из важнейших направлений для Узбекистана.

Узбекистан – страна с крупной водохозяйственной инфраструктурой в Центральноазиатском регионе, общая площадь орошаемых земель составляет более 4,3 млн. гектаров.

В качестве одного из пяти приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан–2030", определяющей Цели устойчивого развития страны, поставлена задача экономии водных ресурсов и охраны окружающей среды, что возлагает большую ответственность на работников водного хозяйства.

В целях сокращения потерь воды в оросительных сетях по инициативе Президента 2024 год объявлен "ударным годом по бетонированию каналов" в водном хозяйстве. Для этого в текущем году поставлена задача забетонировать 5 тысяч километров ирригационных сетей, из них 1,5 тысячи километров магистральных и межхозяйственных, а также 3,5 тысячи километров внутрихозяйственных сетей. На сегодняшний день реконструировано 525 километров каналов, из них забетонировано 355 километров. Протяженность каналов, забетонированных кластерами и фермерами, превысила 13,5 тысяч километров.

Примечательно, что за последние годы площади, охваченные водосберегающими технологиями в стране, достигли 1,3 млн. га. Из них капельное орошение – 478 тыс. га, дождевальное орошение – 55 тыс. га, дискретный способ орошения – 29 тыс. га. На орошаемой площади более 700 тысяч гектаров осуществлена планировка с помощью лазерного оборудования.

В республике последовательно продолжается работа по внедрению водосберегающих технологий, начатая в предыдущие годы. Только в текущем году планируется внедрить водосберегающие технологии на 500 тысячах гектарах земель, а к 2030 году полностью охватить такими технологиями все площади орошаемого земледелия в стране.

Для этого используются все возможности и ресурсы. Сегодня количество отечественных предприятий по производству оборудования и комплектующих водосберегающих технологий в Узбекистане достигло 55 ед. В будущем планируется увеличить их количество.

За последние годы установлены около 11 500 устройств "Умная вода" на водохозяйственных объектах, измерители онлайн-контроля объема воды в более 1 700 насосных агрегатах, устройства онлайн-мониторинга уровня грунтовых вод в более 6 700 мелиоративных наблюдательных скважинах. В целях управления водными ресурсами из одной точки без человеческого фактора автоматизированы процессы управления 65 крупными водохозяйственными объектами.

В 2024 году планируется сэкономить 8 миллиардов кубометров воды за счет бетонирования каналов, внедрения водосберегающих технологий, цифровизации сферы, внедрения "умных" устройств, эффективного управления водными ресурсами.

Следует отметить, что 60% орошаемых посевных земель в стране снабжаются водой посредством насосов. В системе министерства имеется более 1600 насосных станций, и за счет их модернизации, установки современных энергосберегающих устройств, внедрения государственно-частного партнерства за последние семь лет достигнуто сокращение потребление электроэнергии на 1,5 млрд. кВт.ч.

В последние годы в сфере водного хозяйства подписано 463 проектных соглашений государственно-частного партнерства. В частности, в 2023 году в частный сектор были переданы все водохозяйственные объекты в 5 районах и 300 насосных станций по всей республике.

При этом повышается эффективность работы, достигается экономии электроэнергия на насосных станциях до 30%, а отчисления по заработной плате на 13%.

Налажена деятельность "Школы водников" в сотрудничестве с Министерством водного хозяйства, Национальным исследовательским университетом "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" и АКБ "Агробанком". С привлечением высококвалифицированных специалистов из-за рубежа организуются недельные бесплатные курсы обучения для проектировщиков, подрядчиков, руководителей фермерских хозяйств и кластерных предприятий со всех районов республики.

Таким образом, сама жизнь доказывает, что в условиях сокращения водных ресурсов в регионе и роста спроса на неё, единственным решением смягчения дефицита воды является экономия воды и её рациональное использование."


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437986
Теги:
вода, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  