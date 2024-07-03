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В Бишкеке у въезда в инфекционку - годами ямы размером с машину

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- Светлана Лаптева
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Состояние дорог возле Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке оставляет желать лучшего. Так как жалобы жителей Бишкека по этому поводу приходили в нашу редакцию неоднократно, то корреспондент vb.kg в этом убедился самолично.

Инфекционная больница принимает пациентов круглый год, но летом поток обращений, естественно, увеличивается в разы. Соответственно по этим дорогам проезжает намного больше машин. Пока ты посторонний зритель, проезжающий мимо - езда по колдобинам не особо тебя тревожит, но если ты сам пациент или родственник пациентов, то здесь, как говорится, чувствуешь, каждую яму.

Кусок дороги мимо больницы буквально превратился в ралли-марафон "Дакар", где постоянно создаются опасные ситуации. В попытках быстрее объехать эти ямы водители автомобилей невольно создают опасные ситуации друг для друга и для прохожих пассажиров.

Что интересно, новенькие автомобили скорой помощи, полученные от грантовой помощи, вынуждены также повреждать свои колеса в огромных ямах. Об этом нам рассказали сами водители этих машин. Как пример, мы увидели, как машина скорой помощи заезжала в ворота инфекционки, так при каждом проваливании в яму ребенок внутри авто заходился криком.

"Годами эта ситуация не меняется. Мы работаем годами и всем наплевать. Мы даже не верим что что-то изменится", - говорят сами медики.


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URL: https://www.vb.kg/437987
Теги:
дороги, Бишкек, больница
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