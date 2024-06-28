"Может главе АДС Мукановой стоит уступить свое место другим активистам"

Антикоррупционный деловой совет при президенте КР (АДС) существует номинально. По факту этот орган абсолютно не проводит никакой работы. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов. По его словам, может главе АДС Нурипе Мукановой стоит уступить свое место другим активистам, которые смогут поставить работу Антикоррупционного делового совета на должном уровне.

"Я не говорю, что Нурипа Аалиевна плохо работает, но может быть не усилий не достаточны.

В свое время мы предлагали дополнить Антикоррупционный деловой совет большим количеством гражданских активистов и не теми, которых навязали сверху, а именно действительно настоящими представителями гражданского общества. Тогда только этот орган вкупе с силовиками мог бы работать в полную силу", - сказал Усупов.

Общественный деятель уверен, что по причине меньшего вовлечения гражданских активистов в работу АДС не удавалось создать нужный резонанс по многим коррупционным делам.

"Сколько было случаев, когда инвесторы жаловались на притеснения. Поэтому я считаю, что АДС в какой-то степени не оправдал надежд и президента. Если бы было вовлечено больше общественности к этой проблеме, то это было бы намного эффективнее. У нас есть активисты во всех регионах страны, которые готовы внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Как говорится, вы только позовите", - добавил Усупов.