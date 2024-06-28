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Садыр Жапаров наградил посла Венгрии в Кыргызстане орденом "Достук"

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Президент Садыр Жапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Кыргызской Республике Шандора Дороги. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией, а также углубления кооперации в гуманитарной сфере, в том числе в области образовательных инициатив.

Глава государства подчеркнул, что подписание Совместной декларации об укреплении и развитии стратегического партнерства в феврале 2023 года является важной вехой развития двусторонних отношений и свидетельствует об общей приверженности делу дальнейшего расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией.

Садыр Жапаров выразил признательность Шандору Дороги за личный вклад в развитие кыргызско-венгерских отношений и высокий профессионализм, проявленный в вопросах укрепления дружбы между двумя странами и вручил Послу Венгрии государственную награду Кыргызской Республики - орден "Достук".

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в КР подробно рассказал главе государства о проводимой работе в трех главных направлениях кыргызско-венгерского сотрудничества - экономические, образование и культурные связи.

В завершении он выразил благодарность Садыру Жапарову за высокое признание его деятельности на посту главы венгерского дипломатического представительства в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/437994
Теги:
Садыр Жапаров, Венгрия, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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