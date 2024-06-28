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Капремонт дорог в Бишкеке: закроют три участка, откроют один

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В городе Бишкек завершен капитальный ремонт участка улицы Байтик Баатыра от улицы Суеркулова до улицы Скрябина. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 29 июня вышеотмеченный участок откроют для движения транспорта.

Также с 29 июня для движения транспорта будет закрыт участок улицы Байтик Баатыра от ул. Боконбаева до ул. Киевская в рамках капитального ремонта дорог.

Кроме того, с 29 июня планируется перекрытие перекрестка ул. Ахунбаева и Малдыбаева до 2 июля, а также пересечение ул. Байтик Баатыра и ул. Медерова до 4 июля 2024 года.

Отметим, что на сегодняшний день проводится капитальный ремонт улицы Ахунбаева, ул. Байтик Баатыра и проспекта Жибек-Жолу.


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URL: https://www.vb.kg/438000
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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