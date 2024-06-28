Модные тренды лета 2024: топ-10 товаров на Ozon для стильного отпуска

Лето - пора отпусков, а значит самое время подумать о том, что взять с собой на море или за город. Собрать полноценную отпускную "капсулу" с учетом модных трендов сезона проще всего на Ozon. Удобные фильтры помогут быстро найти нужные позиции, подобрать цвета, фасоны и размеры, а если что-то не подойдет, любой товар можно спокойно вернуть после примерки в пункте выдаче.

Как собрать капсулу?

Гардеробная капсула - это набор универсальных предметов одежды, обуви и аксессуаров, которые сочетаются между собой, позволяя каждый день появляться в новом образе. С таким гардеробом легко всегда выглядеть стильно, имея минимальный комплект вещей, что особенно важно в поездке.

Собирая капсулу в отпуск, важно учесть тренды сезона, предполагаемые активности и особенности фигуры. Имеет смысл предусмотреть варианты одежды для всех планируемых мероприятий: брюки или джинсы, юбка, несколько блуз или футболок и пара платьев станут отличной основой капсулы. Дополнив гардероб простой белой рубашкой, легким кардиганом или жакетом, вы сможете создавать многослойные образы, которые всегда смотрятся интересно. Добавьте подходящие обувь и аксессуары - и капсула готова.

Что в тренде? Топ-10 модных вещей с Ozon для яркого лета

Тренд 1: брюки с высокой посадкой. Этот фасон вернулся на подиумы, а значит и в повседневной жизнь высокая талия снова актуальна. Летом 2024 чем сильнее она завышена у брюк - тем лучше.

Тренд 2: капри. В этом сезоне в моду вернулись укороченные брюки из нулевых. Чтобы выглядеть в них современно, стоит выбрать не спортивный, а более повседневный вариант - из денима, кожи или вискозы.

Тренд 3: рубашка-поло. Такой вариант верха давно полюбился дизайнерам, они продолжают включать его в коллекции. Поло всегда смотрится лучше обычной футболки, а сочетать его в этом сезоне можно с чем угодно, создавая интересные образы в разных стилях.

Тренд 4: тельняшка. Морские мотивы снова в моде, а это значит, что стоит добавить в гардероб тельняшку. Цвет, фасон и ширину полоски подбирайте под свою фигуру, а сочетать ее лучше всего с белыми брюками или юбкой.

Тренд 5: белое платье. Летом традиционно принято отдавать предпочтение светлым тканям, ведь в них легче переносится жара. В этом сезоне в тренде белый цвет и свадебный стиль, можно смело собрать образ "total white" и не бояться переборщить. Дополняя белое платье разнообразными аксессуарами, можно собирать образы для любого случая.

Тренд 6: сарафан с розами Цветочный принт давно стал базовым в гардеробе многих девочек. Летом 2024 особенно актуальны розы в любых исполнениях и сочетаниях. Сарафан станет отличным вариантом как для прогулок с подругами, так и для свидания - главное правильно выбрать принт и фасон.

Тренд 7: яркая рубашка. Рубашка - отличный вариант верхнего слоя в жаркую погоду. Чтобы оставаться в тренде, выбирайте варианты ярко-красного цвета или любого оттенка зеленого. Ткань может быть любой, тут все зависит от ваших предпочтений.

Тренд 8: босоножки. Летом без них никуда. В моде сейчас тонкие ремешки с различными вариантами обмотки, квадратные носы, а также обувь с акцентом на большой палец, включая классические вьетнамки.

Тренд 9: кожаный ремень. Максимально трендовый аксессуар, который отлично дополнит летние образы. В этом сезоне лучше выбрать минималистичный вариант с классической пряжкой.

Тренд 10: сумка металлик. Металлический блеск в этом сезоне в моде во всем, а сумка - один из самых безопасных вариантов его применения. При этом фасон сумки может быть любым: от вместительного шопера до изящного клатча. Такой аксессуар станет отличным акцентом летнего образа.

Помимо одежды и обуви, на Ozon есть и все остальное, что может понадобиться летом - от чемоданов до солнцезащитных очков и косметики с SPF. На маркетплейсе постоянно проходят различные акции. Заглядывайте на Ozon, чтобы быть в тренде этим летом!