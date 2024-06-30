Красный Полумесяц помог более 1000 пострадавшим от наводнений в КР

С 17 по 26 июня 2024 года Красный Полумесяц Кыргызстана оказал помощь пострадавшим от наводнений в Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях. За указанный период более 1000 человек получили предметы первой необходимости, а именно:
Гигиенические наборы: 497
Кухонные наборы: 290
Матрасы (шт): 266
Одеяла (шт): 97
Вода (литр): 450
Раскраски (шт): 50
Цветные карандаши (шт): 98
Одежда (кг): 50
Ведра (шт): 10
Канистры (шт): 100
Подгузники (упаковка): 50
24 июня 2024 года в Баткенской области, в Кадамжайском районе, был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим село Жениш оказалось отрезано от питьевой воды. В сложившейся ситуации команда Красного Полумесяца оперативно предоставила жителям села 450 литров питьевой воды, обеспечив тем самым доступ к необходимому ресурсу.
Совместно с МЧС КР Красный Полумесяц продолжает мониторить ситуацию и готов оказать дальнейшую помощь пострадавшим при необходимости.