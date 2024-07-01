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Ду Дэвэнь: Мастерская Лу Баня – бренд современного китайского образования

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова состоялись церемония передачи оборудования в рамках проекта Мастерская Лу Баня и торжественное открытие умных классов.

Договоренность по созданию Мастерской Лу Баня в Кыргызстане была достигнута на переговорах между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Китая Си Цзиньпином в 2022 году. В рамках рабочего визита Садыр Жапаров посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах, в том числе и создание Мастерской Лу Баня в Кыргызстане. "С учетом особенностей социально-экономического развития Кыргызстана и в целях углубления высококачественного совместного строительства "Одного пояса – одного пути" проект Мастерская Лу Баня направлен на подготовку квалифицированных специалистов в областях водного хозяйства, гидроэнергетики и инфраструктурного строительства", - отметила госпожа посол на торжественной церемонии.

Как рассказал ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев, в августе 2023 года в Чжэцзянском Институте водного хозяйства и гидроэнергетики в городе Ханчжоу (КНР) был подписан 4-х сторонний меморандум о сотрудничестве по созданию Мастерской Лу Баня на базе КГТУ им. И. Раззакова. Проект Мастерская Лу Баня, воплощаемый по инициативе Генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина в рамках "Одного пояса – одного пути", направлен на создание передового учебного центра в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. А также для повышения квалификации персонала в области строительства дорог и мостов, гидротехнических сооружений, геодезии, энергетики, возобновляемых источников энергии и машиностроения в Кыргызстане.

"Проект внесет большой вклад в развитие Кыргызстана, успех проекта еще больше укрепит дружбу между нашими народами", - сказал Мирлан Чыныбаев, выразив от имени профессорско-преподавательского состава университета благодарность правительству Китая, всем членам китайской делегации, которые приложили много усилий, чтобы состоялся этот проект в Кыргызстане.

Как свидетельствует практика, проект Мастерская Лу Баня служит укреплению политического взаимодоверия, экономического развития стран-партнеров и улучшения межличностного общения между ними. Мастерская Лу Баня стала своеобразным национальным брендом профессионального образования Китая со времени, когда в провинции Тяньцзинь легендарный китайский мастер-изобретатель Лу Бань, живший ещё в V веке до нашей эры, изобрел множество ручных приспособлений, которые используются и по сей день. О чем говорили на церемонии презентации проекта и открытии умных классов.

"Сегодня Лу Бань олицетворяет ум, мудрость и талант. Мастерская Лу Баня – это бренд современного китайского образования. Для реализации договоренностей глав двух стран соответствующие ведомства с обеих сторон поддерживают тесное взаимодействие. Кыргызская сторона выбрала Кыргызский государственный технический университет как базовый университет для создания Мастерской Лу Баня в КР. По плану в университете будут созданы 15 лабораторий для преподавания в таких областях, как водное хозяйство, гидроэнергетика, строительство дорог и мостов и в других. Китайская сторона предоставляет средства для приобретения профессионального учебного оборудования и испытательных приборов. А также оказывает помощь в подготовке преподавателей и в составлении программ обучения", - сказала госпожа Ду Дэвэнь.

По ее словам, провинция Чжэцзян является одной из первых зон в Китае для внедрения и развития цифровой экономики, особенно выделяется в цифровом образовании. Умный класс позволяет перейти от традиционной модели обучения к информационной, интегрирует образовательные ресурсы провинции.

"Надеюсь, что расширение учебного содержания и обогащение образовательных методов помогут повысить уровень подготовки современных кадров", - отметила госпожа Ду Дэвэнь.

Как подчеркнула посол, отношения между нашими странами сегодня развиваются в духе всестороннего стратегического партнерства. Государства стремятся к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. Шестого июня в Пекине было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. "Это историческое событие создает хорошую основу для ускорения начала строительства. В настоящее время Кыргызстан активно продвигает проект по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Для продвижения таких важных проектов требуется большое количество профессиональных кадров. Мастерская Лу Баня станет важной базой для подготовки высококачественных специалистов", - добавила посол Ду Дэвэнь.

"Этот проект символизирует наше стремление к укреплению сотрудничества и обмену знаниями между нашими странами. Он не только открывает новые горизонты для студентов и специалистов разных областей, но станет важным этапом в модернизации нашей системы образования. Мы видим в этом проекте уникальную возможность для внедрения передовых технологий и методов обучения, которые помогут нашим студентам и профессионалам стать конкурентоспособными на мировом рынке труда. Сотрудничество с китайскими университетами и компаниями в рамках этого проекта позволит нам перенять опыт и знания китайских коллег, которые достигли значительных успехов в сфере инноваций образования и науки.

Особое внимание в рамках проекта было уделено профессиональной подготовке и развитию навыков, которые востребованы в современном мире. Мы будем работать над созданием современных учебных программ, оснащением умных классов и лабораторий, что позволит нашим студентам и специалистам получать качественное образование и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области строительства дорог и мостов, гидротехнических сооружений, энергетики и машиностроения.

Важно также отметить, что проект будет способствовать развитию культурного обмена между нашими народами. Студенты и преподаватели будут иметь возможность не только учиться и работать вместе, но и узнавать больше о традициях и культуре друг друга, что способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева.

Вице-президент Чжэцзянского университета водных ресурсов и гидроэнергетики Шен Цзили передал оборудование ректору КГТУ Мирбеку Чыныбаеву. Министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева вручила памятный подарок члену постоянного провинциального комитета Чжэцзяна Цю Цивэню и благодарственные письма всем гостям и партнерам.

Завершилось мероприятие торжественным открытием умных классов с перерезанием красной ленты, после чего гости посетили учебные аудитории, где прошли занятия с участием студентов. Этот визит китайской делегации и открытие умных классов станут значительным вкладом в развитие технического образования и укрепление кыргызско-китайских отношений в сфере науки и технологий. Как справедливо отмечалось, проект Мастерская Лу Баня – это один из самых известных совместных проектов Китая и Кыргызстана по развитию образования и подготовке высококвалифицированных кадров.

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами в исполнении кыргызских и китайских музыкантов. Затем гости осмотрели выставку научно-технических разработок и экспонаты компаний.

Как ранее отмечалось, открытие восьми лабораторий запланировано к 70-летию университета, которое состоится в сентябре этого года.

Кстати (ВРЕЗКА)

"Мастерская Лу Баня (Luban Workshop)" - это международный проект сотрудничества в области профессионального образования, созданный и реализуемый Муниципальной комиссией по образованию китайского города Тяньцзинь с 2016 года при поддержке Министерства образования Китайской Народной Республики. В рамках сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями создаются специализированные учебно-подготовительные центры Мастерской Лу Баня, где осуществляется подготовка специалистов с высшим образованием и обеспечивается формирование у них необходимых профессиональных навыков. К настоящему времени подобные проекты успешно реализуются в 30 странах Азии, Африки и Европы, включая Великобританию, Россию, Таиланд, Индию, Эфиопию и другие страны.

За последние два года Китай ускорил усилия по развитию мастерских по профессиональному обучению в Центральной Азии. По данным агентства Синьхуа, первая мастерская Лу Баня в Центральной Азии, запущенная в 2022 году в Таджикистане, на данный момент помогла обучить уже сотни талантливых специалистов. В ходе третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" Китай объявил о разработке Мастерской Лу Баня в Туркменистане. Достигнут прогресс в создании Мастерской Лу Баня в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/438014
Теги:
кадры, Китай, студенты, посол, инициатива, Министерство образования
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