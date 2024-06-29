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При сходе селей в Ноокатском районе погибли 5 человек

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В результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области погибли 5 человек, еще двое пропали без вести. Об этом сообщили в МЧС.

Сегодня в 16:10 из-за сильного дождя в селе Абшир-Ата Кулатовского айылного аймака сошел сель через канал Шаран-Сай. Паводковые воды унесли 7 человек. В настоящее время найдены тела 5 человек, поиски двоих продолжаются.

Также смыло 2 моста и 10 электрических столбов, затоплены 30 жилых домов и дворов, детский сад.

На месте происшествия находятся первый заместитель полномочного представителя президента в Ошской области и заместитель главы Ошского областного управления МЧС КР и около сотни спасателей.

По приказу министра МЧС Бообека Ажикеева на место дополнительно убыли еще 100 спасателей во главе с заместителем министра ЧС Эдельбеком Кулматовым.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438016
Теги:
Ноокатский район, сель
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