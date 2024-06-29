Сель в Ноокате. Людей эвакуируют из Абшыр-Ата

Около 500 человек, которые отдыхали в Абшыр-Ата оказались заблокированными из-за селей в Ноокатском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, продолжаются мероприятия по поиску, спасению и эвакуации граждан.

По предварительной информации, на джайлоо Кезарт застряли около 150 отдыхающих. Были отправлены 10 всадников, которые по дороге нашли 30 человек. Продолжаются поисковые работы.

На джайлоо Кезарт отправлены ещё дополнительно 8 спасателей.

Информация будет обновляться.

Источник: Кабар