Садыр Жапаров выразил соболезнования родственникам погибших в Ноокате

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования родственникам погибших из-за наводнения в Баткенской и Ошской областях.
Текст выступления главы государства:
"Дорогие соотечественники!
Выражаю соболезнования родственникам погибших в результате стихийного бедствия в Баткенской и Ошской областях.
С тяжелым сердцем восприняли известие о человеческих жертвах в результате наводнения.
Спасено более тысячи наших граждан, оказавшихся в горах из-за непредвиденной ситуации.
Стоит отметить, что профильное министерство и местные власти приложили максимум усилий с первых минут. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.
Я также хотел бы выразить благодарность нашим гражданам, которые своевременно приняли активное участие и помогали спасателям со своими лошадьми перевозить пострадавших.
Это ещё раз доказывает сплоченность и солидарность нашей нации.
Будем молиться Богу, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Безусловно всем пострадавшим будет оказана помощь.
Государство обязательно о них позаботится и не оставит их в беде"