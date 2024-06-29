Садыр Жапаров выразил соболезнования родственникам погибших в Ноокате

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования родственникам погибших из-за наводнения в Баткенской и Ошской областях.

Текст выступления главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Выражаю соболезнования родственникам погибших в результате стихийного бедствия в Баткенской и Ошской областях.

С тяжелым сердцем восприняли известие о человеческих жертвах в результате наводнения.

Спасено более тысячи наших граждан, оказавшихся в горах из-за непредвиденной ситуации.

Стоит отметить, что профильное министерство и местные власти приложили максимум усилий с первых минут. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.

Я также хотел бы выразить благодарность нашим гражданам, которые своевременно приняли активное участие и помогали спасателям со своими лошадьми перевозить пострадавших.

Это ещё раз доказывает сплоченность и солидарность нашей нации.

Будем молиться Богу, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Безусловно всем пострадавшим будет оказана помощь.

Государство обязательно о них позаботится и не оставит их в беде"