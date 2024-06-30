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МЧС назвал точки, где могут быть сели и камнепад

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- Светлана Лаптева
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С 29 июня по 2 июля в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах возможны селевые явления.

Как сообщает Кыргызгидромет, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

По данным МЧС, на автодорогах могут быть сели и камнепад:

Бишкек - Ош 285, 342-348, 358-362, 400, 411-426 км

ущелье Боом, Бишкек - Балыкчы 112-128 км

Балыкчы - Боконбаево 64-117 км

Талды-Суу - Арал 4-5 км,

Мырзаке - Кара-Шоро 18-28, 32-37, 44-56 км

Кербен - Ала-Бука - Каныш-Кыя 2-4, 12-13, 22-24 км

Ош - Исфана, 64- 78, 125-138, 149-190 км.

МЧС призывает водителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/438025
Теги:
МЧС, сель, Кыргызстан
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