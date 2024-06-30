Количество погибших в результате селей в Ноокате возросло до 8 человек

Количество погибших в результате селей в Ноокатском районе Ошской области возросло до 8 человек, сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

По его данным, спасатели обнаружили тело женщины (личность устанавливается).

Отметим, ранее стало известно о семи погибших, среди них две женщины (личность уточняется), остальные пятеро дети и подростки 2008,2012, 2013 и 2016 годов рождения.

Напомним, 28 июня в 16:10 в Ноокатском районе сошли сели. В результате селевые потоки размыли мосты, дороги и электрические подстанции. Кроме того, сели унесли людей, которые отдыхали на берегу реки.

Источник: [urlhttps://kabar.kg/news/kolichestvo-pogibshikh-v-rezul-tate-selei-v-nookate-vozroslo-do-8-chelovek/]Кабар[/url]