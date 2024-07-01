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Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи

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- Светлана Лаптева
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Минсельхоз России будет прорабатывать создание и развитие этой площадки, а также развитие возможности расчётов в национальных валютах стран БРИКС. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе 14-й встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС.

"Мы благодарны всем странам – участникам БРИКС <…> за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчётов в национальных валютах стран БРИКС", – сказала Лут.

Она также рассказала, что в ходе встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС обсуждались основные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью БРИКС, а также мировой продовольственной безопасностью.

"Страны БРИКС сейчас составляют порядка 30% всех пахотных земель мира. Мы совместно производим порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире. Поэтому фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", – рассказала Лут.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/438030
Теги:
Россия, зерновые
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