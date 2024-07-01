Прислушайтесь к интуиции. Гороскоп с 1 по 7 июля

Первая неделя июля ознаменуется важным событием – Новолуние, которое состоится в субботу, 6 июля в 6 часов 57 минут бишкекского времени. Пока завершается лунный цикл не торопите события. Поспешные решения и высказывания могут обидеть, что усложнит деловое и личное общение, а непродуманные инвестиции могут привести к потерям. Прежде чем решитесь на важный шаг, тщательно взвесьте все за и против, прислушайтесь к интуиции и тогда вы прекрасно проведёте летний отдых, получите доходы от инвестиций и значимый результат от деловых переговоров.

Овен – поступки и высказывания как домочадцев, так и некоторых знакомых, деловых партнёров. могут раздражать, но вступать в дискуссию опасно разрастанием конфликта. Переключите своё внимание на покупки, решение финансовых вопросов. Вы сможете пополнить казну и совершить покупки своей мечты. Удачны сделки с недвижимостью. Можно продумывать инвестиции в развитие своего дела. Увлёкшись решением насущных вопросов, вы не заметите как кризис в деловых и личных отношениях пройдёт.

Телец - приятные встречи и поездки развеют тревоги, создав хорошее настроение. Самое время паковать чемоданы и устремляться навстречу летним приключениям. Удастся расширить круг общения, а также обрести новых друзей. В амурных отношениях наступит заметное оживление. Хлопоты могут вызывать документы, а также поручения руководства. Столкнувшись с преградами, не расстраивайтесь. Во второй половине недели удастся решить и эти вопросы.

Близнецы – следите за временем как во время поездок, так и вовремя сдачи экзаменов, тестов. Увлёкшись беседами, размышлениями, вы можете опоздать. Правильно рассчитав время, а также принимая во внимание советы, вы всё успеете. Финансовое положение улучшиться и во многом благодаря полученной работе, либо карьерному продвижению. Удастся получить документы. Лишь давать деньги в долг или вкладывать их в совместные проекты не желательно.

Рак - потратить деньги с умом помогут домочадцы и близкие люди. Увлёкшись идеями, навеянными полученными известиями, вы рискуете потерять крупною сумму денег. Общение с руководством и посещение различных инстанций может разочаровать, а потому не тратьте времени даром, особенно если вас пригласили на вечеринку или летний вояж. Вы отлично проведёте время, зарядившись позитивом и получив массу приятных впечатлений. Удастся устроить личную жизнь.

Лев – ваши идеи и начинания некоторым людям из вашего окружения могут прийтись не по душе, но оставьте их при своём мнении. Вы сможете и без них воплотить свои идеи в жизнь, что принесёт успех в делах и учёбе, а также доставит массу приятных эмоций от летнего отдыха. Позвольте себе отдохнуть от суеты дел и погрузиться в летнюю сказку. Размеренный отдых восстановит силы, а также положительно отразится на здоровье. Удастся достичь гармонии и понимания в личных отношениях.

Дева – интриги могут создавать тревожную атмосферу, подталкивая к поспешным шагам в решении финансовых вопросов. Отпустите ситуацию, переключив внимание на общение с давними знакомыми, дорогими сердцу людьми, а также летний отдых. Непринуждённое общение, экскурсии, свидания и вечеринки создадут иную атмосферу, которая будет настраивать на творческий и поиск и оригинальное решение деловых вопросов.

Весы – деловые партнёры и коллеги могут создать ненужный ажиотаж, вначале подвигая вас на новые дела, а затем отказываясь от своих слов и обязательств. Подождите пока они наиграются в великих генераторов идей, продолжая уже начатые дела и решая финансовые вопросы. В спокойном ритме вы сможете подвести итоги делам, пополнив закрома, и со спокойной душой сможете устроить себе долгожданный летний отдых, воплотив давние желания благодаря полученным доходам.

Скорпион – решив ряд важных вопросов связанных с работой и документами, вы можете столкнуться с резким отказом, когда обратитесь с другими вопросами к руководству или в инстанции. В этот момент не торопите события, пытаясь что-либо доказать. В июле ещё будет достаточно подходящих дней, а пока позвольте себе насладиться летом в компании любимого человека, либо в семейном кругу, если семья уже создана. Поездки и отдых на природе создаст приподнятое настроение. Возможна и встреча гостей издалека.

Стрелец – собираясь в поездки, примите во внимания полученные советы и предупреждения. Они помогут справиться с возможными сложностями, выбрать иной маршрут, а возможно и вовсе отказаться от поездки. Больше обычного времени предстоит провести с домочадцами, а также в доме, занимаясь решением важных вопросов. Полученные деньги позволят обновить гардероб, освежить интерьер, а возможно и приступить к ремонту.

Козерог – визит к руководству или в различные инстанции окажется полезным. Удастся решить вопросы с документами, а также финансами. Полученные средства не спешите тратить. Инвестиционные начинания и покупки окажутся разорительными. Зато намеченные развлекательные мероприятия и свидания превзойдут ожидания. Возможны долгожданные загородные поездки.

Водолей – заявления некоторых деловых партнёров и знакомых разочаруют, но, благодаря их откровениям вы поймёте с кем иметь дело, а с кем лучше расстаться. Значимые новости могут быть получены издалека. Но для длительных летних путешествий время ещё не наступило. Предстоит ещё немного поработать, дабы пополнить казну, также решить важные домашние вопросы, заняться покупками.

Рыбы – беритесь только за ту работу, которая реально может принести доходы в ближайшее время. Взвалив на себя обязательства из желания помочь, вы можете оказаться в незавидном положении, поскольку труд окажется незамеченным, а ещё одна летняя неделя, со своими развлечениями, пройдёт мимо вас. Пополнив казну и высвободив время для поездок, свиданий и встреч, вы устремитесь на встречу летним приключениям и окажетесь в центре внимания, благодаря чему устроится и личная жизнь.

Астролог Андрей Рязанцев