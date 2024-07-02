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Игры БРИКС являются самыми аполитичными

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- Светлана Лаптева
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Если бы Игр БРИКС не существовало, их стоило бы придумать. Как ни странно, но именно спортивные состязания, организованные геополитическим объединением, являются в данный момент самыми аполитичными в мире, пишет ВЭС24.

Немного истории: совсем не новая альтернатива МОК

Спорт вне политики – этот тезис выдвинул основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. Правда, сам же его нарушал, не допуская спортивные делегации СССР к участию в главном на тот момент старте четырехлетия вплоть до своей смерти. Но речь сейчас не об этом, хотя параллели с событиями вековой давности отчетливо просматриваются и сейчас.

Тогда, в первой трети XX века, в качестве альтернативы МОК появился Красный спортивный интернационал, а основным его детищем была Всесоюзная спартакиада 1928 года. В ней приняли участие 17 стран, и это были вовсе не союзные республики, как можно было бы подумать. Здесь были делегации и из Великобритании, и из Франции, и из Германии. В общем, в разногласиях "буржуазного" и "коммунистического" миров никто не пытался придумать повод к недопуску целых делегаций и никто не отнимал флаги, гербы и гимны.

Ну а "добить" МОК вполне могла III летняя рабочая Олимпиада 1937 года, состоявшаяся, между прочим, в Антверпене на том же олимпийском стадионе, который был задействован в ходе Олимпийских игр 1920 года.

И СССР показал там результаты, которые были выше общемировых.

Душа нараспашку без фиги в кармане

Игры БРИКС вновь напомнили мировому сообществу о том, что с отказом от Олимпиад жизнь не останавливается. Всегда можно создать что-то достойное, альтернативное, где все будут рады каждому участнику, где никто не будет отказываться от рукопожатий, как это часто делают украинские теннисисты и фехтовальщики, причем даже не только по отношению к представителям России, но и других стран.

И очень приятно, что этим самым оазисом стала Казань – древний город, и исторически, и географически, и культурно объединяющий в себе дух как запада, так и востока, как севера, так и юга.

Угрозы не сработали…

89 стран-участниц Международных спортивных Игр БРИКС – это очень серьезная сила. На пьедестале почета в итоге оказались представители 34 стран. "ВЭС 24" – как сайт, который ориентирован на события в Азии, – пристально следил за тем, как выступают сборные.

Очень мощно выступила сборная Узбекистана. Было невероятно смело со стороны спортивных и политических властей этого государства – отправить своих атлетов на Игры в Казань. Журналисты этой страны говорят прямо, что Федерации по видам спорта неоднократно получали письма о том, что ехать в Казань спортсменам не рекомендуется, иначе спортсменов-участников Игр БРИКС может не оказаться в числе спортсменов-участников Олимпийских игр.

Но несмотря на эти "письма счастья", Узбекистан выставил мощнейшую делегацию, в том числе и с участниками Олимпийских игр предыдущих лет в составе!

Смелость и желание занять в новом спортивном формате свою нишу привели к тому, что Узбекистан укрепил свое лидерство в спорте среди центральноазиатских держав. Четвертое место в медальном зачете с 17 золотыми, 39 серебряными и 58 бронзовыми медалями – это настоящая веха в развитии спорта в стране.

За последние шесть лет именно Узбекистан сместил Казахстан с лидирующей позиции в центральноазиатском спорте. Казахстан оказался не столь смелым в плане новаций, отправив в Казань, скажем, третий состав своих сборных по различным видам спорта. Но даже при этом сумел войти в десятку сильнейших в медальном зачете, оказавшись на том самом 10-м месте, завоевав 29 (2+10+17) наград. Для спортсменов же этой страны каждая медаль стала большим поводом для радости.

– Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия, – цитирует "Спорт-Экспресс" министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева. – Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных Играх БРИКС. Приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям. Я считаю, это неплохо. Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой – великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат – ну, спорт есть спорт. Я благодарю всех. У нас уникальная возможность – в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, мы попытаемся исправить. Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. Но если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает.

Несмотря на осторожность при выборе членов спортивной делегации, заявление министра, а это, на секундочку, уже высшие эшелоны власти, есть надежда на то, что в будущем Казахстан наберется смелости в том, чтобы побороться с Узбекистаном за лидерство в Центральной Азии всерьез, в том числе и на уровне Международных спортивных Игр БРИКС. А пока Казахстан в Центральной Азии лишь третий – на 9-м месте в медальном зачете расположился Кыргызстан, в котором скоро будут ломать главный стадион Бишкека для реконструкции. В его копилке 51 (2+11+38) награда.

Свое место на стартовом этапе определил и горный гордый Таджикистан. Самая малонаселенная страна Центральной Азии сумела отправить спортсменов, которые завоевали аж 20 (0+3+17) наград в различных дисциплинах. Это большая победа славного доброго народа.

Уверены, что в этом мультиспортивном соревновании многие увидели для себя большие возможности, открыли что-то новое и обязательно постараются повторить и улучшить результаты.


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URL: https://www.vb.kg/438033
Теги:
Россия, спорт
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