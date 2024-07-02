В Москве задержали 3-х граждан Кыргызстана за смертельное избиение мужчины

В Москве задержали троих граждан Кыргызстана за смертельное избиение мужчины. Подозреваемых доставили в следственный отдел, сообщает ГСУ СК России по Москве, пишет "Комсомольская правда".

По данным СМИ, ночью между 37-летним мужчиной и группой из четверых человек завязался словесный конфликт. Последние вместе напали на оппонента и сильно избили. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в СК, причиной смерти пострадавшего стала закрытая черепно-мозговая травма.

Троих участников драки установили. Ими оказались граждане Киргизской Республики. Мужчин доставили в отдел, с ними проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позднее в ГУ МВД России по Москве добавили, что задержаны все четверо нападавших. Расследование продолжается.