СМИ позвали на суд по делу "Бишкек против депутата ЖК КР Малиева"

Общественное движение "За прозрачность судебной системы в Кыргызстане" приглашает СМИ на судебные заседания по делу "Бишкек против депутата Жогорку Кенеша Арсланбека Малиева" по поводу участка в центре столицы, незаконно полученном Малиевым в частную собственность вопреки интересам жителей Бишкека.

Первое заседание по иску ДУМИ к ГУ "Кадастр" о признании незаконными действий уполномоченного органа, выразившихся в предоставлении права частной собственности Малиеву А. на земельный участок, назначено к рассмотрению в административном суде на сегодня, 01.07.2024 16.30, судья – председатель Административного суда Бишкека Досмамбетова Ч. Адрес: Ибраимова, 64.

Досмамбетова Чолпон Монолдоровна. Председатель. (+996 312) 68-13-90(приемная).

Второе заседание по этому же участку – по иску УКЗ к мэрии Бишкека о признании недействительным постановления мэрии №431 от 29.08.1997 назначено к рассмотрению в Верховном суде на завтра – 2.07.2024, в 14.00. Адрес: Абдымомунова, 205.

Как ранее сообщало издание Kaktus.media, "Мэрия Бишкека более трех лет пытается вернуть муниципальный земельный участок, который был вопреки закону выдан депутату Жогорку Кенеша Арсланбеку Малиеву" - заголовок. Речь идет, как сообщается в материале, о земельном участке в 18 соток на пересечении пр. Эркиндик и ул. Чокморова (напротив гостиницы "Орион").

Стоит отметить, что в 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту коррупции при предоставлении депутату указанного земельного участка и последующего его оформления в частную собственность. В результате расследования вина руководителей "Бишкекглавархитектуры" было доказана, им было предъявлено обвинение, с чем они согласились и свою вину признали полностью.

Уже в сентябре 2022 года департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека (ДУМИ) следствие Генеральный прокуратуры КР вручило постановление. В нем указывалось, что руководством "Бишкекглавархитектуры" была неправомерно завышена площадь земельного участка, предоставленного в пользование Малиеву. Этот факт был подтвержден заключением судебно-технической экспертизы.

Общественное движение "За прозрачность судебной системы в Кыргызстане" выражает благодарность всем представителям СМИ, которые прилагают усилия для того, чтобы закон в нашей республике работал непредвзято, в интересах народа Кыргызстана.

Надеемся, что в рамках этих заседаний будет принято законное решение. И, в последующем, все причастные к незаконному изъятию земельного участка у города, в том числе представители судебной системы, понесут соразмерное наказание!