Садыр Жапаров подписал Указ о повышении заработных плат медработникам

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на совещании по повышению заработной платы медицинских сотрудников подписал Указ "Об условиях оплаты труда работников системы здравоохранения и социальных стационарных учреждений Кыргызской Республики".

Указ подписан в целях совершенствования системы оплаты труда медработников, организаций здравоохранения страны.

Глава государства отметил, что на основании данного Указа с 1 сентября текущего года заработная плата медицинского персонала будет повышена на 50 процентов, среднего медицинского персонала - на 20 процентов, младшего обслуживающего персонала и водителей скорой помощи - на 10 процентов.

Садыр Жапаров привел пример: если ранее общий хирург, работающий в отдаленных регионах страны, зарабатывал 20 тысяч 136 сомов, то теперь после повышения и компенсации в размере 20 тысяч сомов он будет получать 50 тысяч 205 сомов. Врач-анестезиолог, реаниматолог, получающий 35 тысяч 481 сом, после повышения и компенсации в размере 20 тысяч сомов будет получать 73 тысячи 222 сома. Педиатр, зарабатывающий 32 тысячи 474 сома, после повышения и компенсации в размере 20 тысяч сомов будет получать 68 тысяч 709 сомов. Прежде стипендия клинического ординатора составляла 1 тысячу 200 сомов. С 1 июля размер стипендии составит 20 тысяч сомов.

Президент отметил, что в целях повышения уровня здравоохранения в отдаленных районах, начиная с 1 июля этого года, решен вопрос о предоставлении молодым специалистам стипендий помимо их заработной платы и увеличении суммы депозитов врачей.

В свою очередь министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что по сравнению с другими странами на сегодня в стране на 10 тысяч человек приходится 17,5 процентов медиков. В связи с этим, назрела необходимость повышения системы оплаты труда.

По его словам, на первом этапе с 1 июля 2024 года ожидаются следующие выплаты. Дополнительная компенсация в размере 20 тысяч сомов необходимым медицинским специалистам (педиатрам, неонатологам, общей хирургии, анестезиологам-реаниматологам), направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельские местности страны (кроме городов Бишкек и Ош). С 1 июля 2024 года потребление дополнительных средств составит 380,9 млн сомов. Годовое потребление составит 761,8 млн сомов.

Глава государства акцентировал, что подобные меры являются частью комплексной работы государства по созданию благоприятных условий для врачей. Это, в свою очередь, обеспечивает получение гражданами качественных медицинских услуг. Государство, помимо усилий по развитию медицинской отрасли, модернизирует здравоохранение путем инвестирования, оснащения больниц современным медицинским оборудованием и предоставления качественных медицинских услуг.

Садыр Жапаров обозначил, что подписанный Указ направлен на поддержку работников здравоохранения, играющих важную роль в обеспечении здоровья нации. Этот шаг призван повысить активность медицинских работников и стимулировать их труд. Он также подчеркнул, что благодаря этим усилиям, качество предоставления медицинской помощи для населения по всей стране повысится. В то же время Садыр Жапаров добавил, что такие меры являются частью усилий по созданию благоприятных условий для медицинских работников.

Он подчеркнул, что принятые меры повысят качество медицинских услуг для кыргызстанцев по всей стране, отметив, что труд медиков должен быть высоко оценен.

В завершении Президент Садыр Жапаров поздравил всех сотрудников системы здравоохранения с наступающим профессиональным праздником и пожелал успехов.