В Кара-Кульдже сель смыл автомашину с 5 пассажирами

В Кара-Кульджинском районе Ошской области при стихийном бедствии погибли три человека. Об этом сообщает МЧС КР.

Вчера, 30 июня, в айыльном аймаке Кара-Гуз Кара-Кульджинского района, на участке Абышка-Оозу села Жетим-Добо примерно в 22:15 часов из-за сильных дождей наводнение смыло автомобиль марки "Дэо Матиз".

В машине находились 5 человек. Одного пассажира спасли местные жители. Остальных смыло наводнением. В настоящее время спасатели трех пропавших нашли мертвым, ведутся поиски еще одного пропавшего без вести.

Со вчерашнего дня на месте работают 50 спасателей МЧС, 40 сотрудников МВД, 300 человек службы скорой помощи и местные жители.