Погода
$ 86.13 - 86.95
€ 92.07 - 93.00

В Кара-Кульдже сель смыл автомашину с 5 пассажирами

105  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кара-Кульджинском районе Ошской области при стихийном бедствии погибли три человека. Об этом сообщает МЧС КР.

Вчера, 30 июня, в айыльном аймаке Кара-Гуз Кара-Кульджинского района, на участке Абышка-Оозу села Жетим-Добо примерно в 22:15 часов из-за сильных дождей наводнение смыло автомобиль марки "Дэо Матиз".

В машине находились 5 человек. Одного пассажира спасли местные жители. Остальных смыло наводнением. В настоящее время спасатели трех пропавших нашли мертвым, ведутся поиски еще одного пропавшего без вести.

Со вчерашнего дня на месте работают 50 спасателей МЧС, 40 сотрудников МВД, 300 человек службы скорой помощи и местные жители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438041
Теги:
Кара-Кульджинский район, сель, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  