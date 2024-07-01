Акылбек Жапаров обвинил проектировщика мостов в Ноокате в гибели людей

Акылбек Жапаров заявил, что трагедия после схода селей произошла из-за проектировщика мостов. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба в Оше.

"Акционерное общество "Кызыл-Кия комур" раньше добывало уголь и подняло мосты. Вода начала скапливаться перед мостами, после чего сель, набрав силу, сошел вниз. Если бы мосты не подняли так высоко, то вода не скопилась бы в узком месте и медленнее пошла вниз. Из-за этого мы потеряли около 10 человек. Мы все говорим, что это трагедия, но ее можно было предотвратить. Айыл окмоту и акимы должны читать документы МЧС. Мосты проектировал один человек, найдите мне его", - заявил он.

Напомним, 28 июня в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области прошли селевые потоки, в результате которых погибли девять человек. В настоящий момент продолжаются поиски еще одного ребенка.