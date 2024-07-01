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ГКНБ КР выявлен факт незаконного вывоза золотосодержащей руды с "Сарай-Сая"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт незаконного вывоза золотосодержащей руды объемом более 1100 тонн с месторождения "Сарай-Сай" Чаткальского района Джалал-Абадской области и ее ввоза по фиктивным документам в Кара-Балтинский горнорудный комбинат с целью последующего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого 25 июня 2024 года, установлены и задержаны граждане КР М.Д.З., М.А.Б. и Ч.И.Б..

Задержанные дали соответствующие признательные показания о совершенном преступлении и 27 июня 2024 года постановлением Первомайского районного суда Бишкека, двое из задержанных водворены в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

На сегодняшний день продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к данной незаконной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/438043
Теги:
ГКНБ, задержание, золото, Чаткальский район
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