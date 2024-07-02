Мэрия Бишкека объявила аукцион по реализации муниципальных автомобилей

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек объявляет аукцион по реализации транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности мэрии города Бишкек.

"Аукцион, состоящий из 96 лотов, стартует 25 июля 2024 года в 14:00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Чокморова, 246. Заявки принимаются до 22 июля 2024 года.

Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек:

1) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера ЛОТа;

2) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;

3) документ подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента, либо доверенность на право выступать от имени физического или юридического лица-претендента;

4) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка).

Реквизиты депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:

Получатель: Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек

Расчетный счет: 4402062200010083

Банк: Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа: 14511900

Назначение: ДУМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_

По всем вопросам обращаться в Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек, в отдел учета муниципальной собственности, телефон: 0(312) 45-44-12. 0707 45-19-48".