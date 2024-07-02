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Коллективу ТЭЦ города Бишкек представили нового директора

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Заместитель мэра города Бишкек Талайбек Байгазиев представил коллективу ТЭЦ города Бишкек директора Нургазы Курманбекова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, Талайбек Байгазиев отметил, что перед руководством предприятия поставлены важные задачи по укреплению топливно-энергетической безопасности, подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, завершению начатых реформ и реализации намеченных планов.

В свою очередь, Нургазы Курманбеков выразил слова благодарности за оказанное доверие и отметил, что будут приложены все усилия для исполнения поставленных целей и задач.

Трудовая деятельность Нургазы Курманбекова:

- 2007-2013 - инженер 2-ой категории, 1-ой категории, ведущий инженер службы эксплуатации оборудования ОАО "Электростанции";

- 2014-2016 - заместитель главного инженера ТЭЦ г. Бишкек;

- 2017-2018 - главный инженер ТЭЦ г. Бишкек;

- 2018-2021 - заместитель главного инженера ТЭЦ г. Бишкек;

- 2021-2022 - директор ТЭЦ г. Бишкек;

- 2022-2023 - ведущий инженер службы эксплуатации оборудования ОАО "Электростанции".

Образование: Кыргызский Технический Университет им И. Раззакова, факультет энергетики, специальность "Электрические станции".

Как отмечает муниципалитет, прежний руководитель Алпбек Садыров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/438054
Теги:
назначение, Бишкек, ТЭЦ
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