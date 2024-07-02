Безымянный пик на Иссык-Куле назван в честь ООН

Президент Садыр Жапаров во время встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в городе Чолпон-Ата вручил сертификат о том, что безымянной вершине горного хребта Сары-Джаз в Иссык-Кульской области высотой 5576 метров присвоено географическое название "Организация Объединённых Наций".

Это было сделано в знак признания ведущей роли ООН в охране окружающей среды и устойчивом развитии горных регионов, а также с целью укрепления связей Кыргызской Республики с данной международной организацией.