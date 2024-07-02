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Безымянный пик на Иссык-Куле назван в честь ООН

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров во время встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в городе Чолпон-Ата вручил сертификат о том, что безымянной вершине горного хребта Сары-Джаз в Иссык-Кульской области высотой 5576 метров присвоено географическое название "Организация Объединённых Наций".

Это было сделано в знак признания ведущей роли ООН в охране окружающей среды и устойчивом развитии горных регионов, а также с целью укрепления связей Кыргызской Республики с данной международной организацией.


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URL: https://www.vb.kg/438056
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, ООН, Садыр Жапаров
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