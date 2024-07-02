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Определены лучшие налогоплательщики Кыргызстана за 2023 год

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики определила 12 лучших налогоплательщиков страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, торжественная церемония награждения прошла 1 июля в рамках празднования Дня налогового работника КР.

Председатель ГНС Алтынбек Абдувапов лучшим налогоплательщикам в торжественной обстановке вручил сертификаты и значки.

Глава ведомства выразил благодарность и глубокое уважение добросовестным налогоплательщикам.

Задача Налоговой службы создать условия и справедливое налогообложение для ведения бизнеса, а предприниматели, в свою очередь, выступают партнерами, оказывающими поддержку в строительстве лучшего будущего для нашей страны, - отметил А.Абдувапов.

За значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2023 год и пять месяцев 2024 года лучшими налогоплательщиками Кыргызстана стали:

в сфере производства и строительства – ОсОО "Росс-Прокат КейДжи", ОсОО "СЖС Бишкек", ОсОО "Пэйнто";

в сфере торговли и услуг – ОсОО "BM Technologies", ОсОО "Декодер+", ОсОО "Спортмастер Кыргызстан", ИП Асаналиева Дилбара Омургазиевна, АО "Кыргызгеофизика", ИП Кадыржанов Тариэль Сыргабекович, ИП Толкумбаева Атыркуль Бердугуловна, ИП Рыскулбеков Тилек Жанаевич, ИП Имашов Ильичбек Дуйшонкалыйович.


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URL: https://www.vb.kg/438057
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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